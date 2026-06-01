Die Vorbereitungen der usbekischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft ziehen nicht nur im eigenen Land, sondern auch international Aufmerksamkeit auf sich. Der kanadische Sender CBC News hat einen Sonderbericht über die Ankunft der usbekischen Spieler in Edmonton und den herzlichen Empfang durch die Fans erstellt.

Ehrlich gesagt war eine solche Szene vor wenigen Jahren noch kaum vorstellbar. Wer hätte gedacht, dass ein großer Sender wie CBC News über die usbekische Nationalmannschaft berichten würde? Nun, kurz vor der Weltmeisterschaft, ist der usbekische Fußball auf der internationalen Bühne sichtbar geworden. Dies ist mehr als nur ein Bericht; es ist ein Zeichen dafür, dass der usbekische Fußball ein neues Niveau erreicht hat.

Die usbekische Nationalmannschaft wurde am Flughafen Edmonton herzlich empfangen. Wie im Video zu sehen ist, begrüßten die Fans das Team mit unserer Nationalflagge, Fußbällen, Geschenken mit UFA-Emblemen und in traditioneller Kleidung. Besonders die Kinder, die mit der usbekischen Flagge auf die Spieler warteten, verliehen dem Ereignis eine besondere Aufrichtigkeit.

Der Bericht von CBC News trug die Überschrift: „Uzbekistan soccer fans welcome team to Edmonton for friendly match“. Dies allein zeigt das Interesse an der Begegnung in Kanada. Es ist erwähnenswert, dass nicht nur Usbeken, sondern auch unsere kirgisischen und tadschikischen Brüder an der Begrüßung teilnahmen. Diese Szene zeigte erneut, dass die Völker Zentralasiens auch durch den Sport eng verbunden sind.

In den Aufnahmen ist neben der usbekischen Flagge auch die kirgisische Flagge zu sehen. Frauen in traditioneller Kleidung, Kinder mit Flaggen und Familien, die auf die Spieler warten – all dies hat eine tiefere Bedeutung als nur ein einfaches Sportspiel. Für die Landsleute im Ausland und Vertreter der Nachbarvölker wurde die Ankunft unserer Nationalmannschaft zu einem echten Fest.

Auch Abbosbek Fayzullayev war im Bericht zu sehen. Wie bereits bekannt gegeben wurde, drückte er im Namen der Spieler seine Dankbarkeit für die Aufmerksamkeit der Fans aus. Die Teilnahme des jungen Stars an der Zeremonie in Edmonton, während hinter ihm die usbekische Flagge wehte, war ein sehr bewegender Moment für die Fans.

Sasha Raimova, Präsidentin der usbekisch-kanadischen Vereinigung, äußerte sich ebenfalls im CBC-News-Bericht. Ihr Auftritt in traditioneller Kleidung und ihr Einsatz, die Atmosphäre rund um die usbekische Nationalmannschaft der Öffentlichkeit zu vermitteln, zeigen die Aktivität der usbekischen Diaspora im Ausland. Solche Initiativen geben unserer Nationalmannschaft moralische Unterstützung und lassen die Spieler spüren, dass sie auch auf weiten Reisen nicht allein sind.

Das Commonwealth Stadium in Edmonton wurde im Bericht ebenfalls hervorgehoben. Die usbekische Nationalmannschaft wird ihr nächstes Testspiel in diesem Stadion bestreiten, wo kanadische Flaggen wehen. Dieses Spiel gilt als eine wichtige Vorbereitungsphase für die Schützlinge von Fabio Cannavaro vor der Weltmeisterschaft.

Das Freundschaftsspiel zwischen Usbekistan und Kanada beginnt am 2. Juni um 06:00 Uhr morgens nach Taschkenter Zeit. Trotz der frühen Stunde ist klar, dass die Fußballfans in unserem Land diesem Spiel mit großem Interesse entgegenblicken. Denn die Stimmung rund um die Nationalmannschaft ist heute völlig anders: Es gibt Zuversicht, Hoffnung und vor allem die Geschichte der WM-Teilnahme.

Dieser Bericht hat eine weitere wichtige Wahrheit enthüllt. Usbekischer Fußball ist nicht mehr nur ein Thema für einheimische Fans. Unsere Nationalmannschaft betritt die internationale Bühne, ausländische Sender berichten darüber und Fans im Ausland begrüßen sie mit Flaggen an den Flughäfen. Das ist eine Szene, wie sie zum großen Fußball gehört.

Natürlich ist das Ergebnis auf dem Platz am wichtigsten. Aber Fußball besteht nicht nur aus dem Spielstand. Er ist Emotion, Einheit, nationaler Stolz und eine Kraft, die Millionen von Menschen vereint. Die Begrüßungszeremonie in Edmonton hat genau das bewiesen.

Nun liegt der Fokus auf dem Spiel gegen Kanada. Die Fans erwarten eine mutige, disziplinierte und selbstbewusste Leistung von den Schützlingen von Fabio Cannavaro. Dieser herzliche Empfang in Edmonton wird den Spielern sicherlich zusätzliche Motivation geben.

Die usbekische Nationalmannschaft betritt nun die große Bühne. Der Bericht von CBC News wird eines der symbolischen Ereignisse auf diesem Weg bleiben. Denn diese Bilder sagen eines ganz deutlich: Der usbekische Fußball steht jetzt im Rampenlicht der Welt.