Während der Start der nächsten mit Spannung erwarteten Weltmeisterschaft näher rückt, reichen die teilnehmenden Nationen weiterhin ihre endgültigen Kaderlisten ein. Heute gab der Trainerstab der irakischen Nationalmannschaft die endgültige Liste der Spieler bekannt, die das Land beim Turnier vertreten werden.

Bemerkenswert ist, dass diese wichtige Liste den Pakhtakor Verteidiger Zaid Tahseen sowie den Stürmer von Luton Town Ali Al-Hamadi enthält.

Hier ist der vollständige Kader des Irak für das kommende Turnier:

Torhüter

Die irakischen Fans können sich auf ihre Torhüter verlassen, da die zuverlässigsten Schlussleute der heimischen Liga berufen wurden:

Fahad Talib (Al-Talaba)

Ahmed Basil (Al-Shorta)

Jalal Hassan (Al-Zawraa)

Verteidiger

Die Abwehrreihe umfasst den unseren Fans gut bekannten Pakhtakor-Spieler Zaid Tahseen sowie eine Reihe robuster Verteidiger, die bei europäischen und asiatischen Vereinen spielen:

Manaf Younis (Al-Shorta)

Hussein Ali (Pogon)

Zaid Tahseen (Pakhtakor)

Rebin Sulaka (Port)

Akam Hashim (Al-Zawraa)

Merchas Doski (Viktoria)

Ahmed Yahya (Al-Shorta)

Frans Putros (Persib)

Mustafa Saadoun (Al-Shorta)

Mittelfeldspieler

Das Mittelfeld des Teams ist sehr gut besetzt und reich an Legionären mit europäischer Erfahrung, was die Intensität des Spiels deutlich erhöhen dürfte:

Zaid Ismail (Al-Talaba)

Amir Al-Ammari (Cracovia)

Kevin Yakob (AGF)

Zidane Iqbal (Utrecht)

Aimar Sher (Sarpsborg)

Youssef Amyn (AEK Larnaca)

Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)

Ahmed Qasim (Nashville)

Marco Farji (Venezia)

Ali Jasim (Al-Najma)

Stürmer

Unsere Angriffsreihe kann für gegnerische Verteidiger eine echte Gefahr darstellen, da diese Stürmer mit starkem Pressing und Torriecher bereit für die WM sind:

Ali Al-Hamadi (Luton)

Ali Youssef (Al-Talaba)

Aymen Hussein (Al-Karma)

Mohanad Ali (Dibba)