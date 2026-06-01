Danke, Idol! Rodrygo erhält ein Geschenk von Cristiano Ronaldo

Real Madrid-Stürmer Rodrygo teilte seine Emotionen mit den Fans, nachdem er ein besonderes Geschenk seines langjährigen Idols Cristiano Ronaldo erhalten hatte. Der Brasilianer fällt derzeit aufgrund einer schweren Knieverletzung aus, doch die portugiesische Legende nahm sich die Zeit, den Star des Bernabéu zu unterstützen. Dies berichtet Goal.com .

Rodrygo hat seinen Respekt vor Cristiano Ronaldo nie verborgen; er feiert seine Tore oft mit dem berühmten „Siu“ und betrachtet den Kapitän von Al-Nassr als seine größte fußballerische Inspiration. Während der schwierigen Genesungsphase war der 23-Jährige von dieser aufrichtigen Geste des Mannes berührt, den er für den besten Spieler aller Zeiten hält.

Der brasilianische Stürmer präsentierte auf seinem X-Account ein von Ronaldo persönlich signiertes Al-Nassr-Trikot. Die portugiesische Legende hinterließ eine persönliche Botschaft auf dem Stoff: „Für Rodrygo, eine große Umarmung.“ Überwältigt von dem unerwarteten Geschenk kommentierte Rodrygo den Beitrag mit: „Danke, Idol! Cristiano.“

Diese Unterstützung kommt in der schwersten Zeit von Rodrygos Karriere. Anfang März erfuhr der Stürmer der „Königlichen“, dass er sich im La Liga-Spiel gegen Getafe das vordere Kreuzband und den Außenmeniskus im rechten Knie gerissen hatte. Diese Verletzung erfordert eine Genesungszeit von 10 bis 12 Monaten, was das vorzeitige Saisonende bedeutet.

Neben den Vereinsaufgaben ist diese Verletzung ein herber Schlag für die Pläne der brasilianischen Nationalmannschaft. Rodrygo wird offiziell die Weltmeisterschaft verpassen, was die Seleção bei dem Turnier in Nordamerika ohne einen ihrer kreativsten Spieler zurücklässt. Ronaldo wollte die Moral des Spielers stärken, der lange ausfallen wird.

Rodrygo wechselte nach Spanien, nachdem Cristiano Ronaldo Real Madrid bereits in Richtung Juventus verlassen hatte. Als das brasilianische Talent in Madrid ankam, war Ronaldo bereits weg. Dies bleibt Rodrygos größtes fußballerisches Bedauern: „Ich wollte mit Cristiano Ronaldo zusammenspielen, aber es hat nicht geklappt. Er ist mein Vorbild“, sagt der Spieler.