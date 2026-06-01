Ranking der Spieler mit dem höchsten Marktwertanstieg in Frankreich veröffentlicht

Während die Saison in der französischen Ligue 1 in vollem Gange ist, hat die einflussreiche Fußball-Analysequelle Transfermarkt aktualisierte Marktwerte für Spieler veröffentlicht. Laut diesem Ranking wird der offensive Mittelfeldspieler von PSG, Khvicha Kvaratskhelia, als der Star anerkannt, dessen Transferwert in der französischen Meisterschaft am stärksten gestiegen ist.

Die bedeutenden und glänzenden Leistungen des georgischen Talents für den Pariser Klub haben seinen Marktwert erheblich beeinflusst – der Preis des Flügelspielers ist um satte 50 Millionen Euro gestiegen. Derzeit beträgt Khvichas Gesamtwert 140 Millionen Euro.

Erfreulicherweise sind die ersten drei Plätze komplett von Vertretern des Pariser Spitzenklubs besetzt. Auch die Transferwerte der talentierten PSG-Mittelfeldspieler Vitinha und Joao Neves sind um 30 Millionen Euro gestiegen und reihen sie neben Khvicha in die Riege der wertvollsten Spieler ein.

Nachfolgend finden Sie die Liste der Top-10-Spieler der Ligue 1, die in dieser Saison den größten Anstieg ihres Marktwerts verzeichnet haben:

Die 10 wertvollsten Stars der Liga 1. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) — 140 Mio. Euro (+ 50 Mio. Euro) 2. Vitinha (PSG) — 140 Mio. Euro (+ 30 Mio. Euro) 3. Joao Neves (PSG) — 140 Mio. Euro (+ 30 Mio. Euro) 4. Desire Doue (PSG) — 120 Mio. Euro (+ 30 Mio. Euro) 5. Warren Zaire-Emery (PSG) — 80 Mio. Euro (+ 20 Mio. Euro) 6. Esteban Lepol (Rennes) — 35 Mio. Euro (+ 15 Mio. Euro) 7. Willian Pacho (PSG) — 80 Mio. Euro (+ 10 Mio. Euro) 8. Folarin Balogun (Monaco) — 40 Mio. Euro (+ 10 Mio. Euro) 9. Mamadou Sangare (Lens) — 40 Mio. Euro (+ 10 Mio. Euro) 10. Ismail Ganiu (Lens) — 20 Mio. Euro (+ 10 Mio. Euro)

Analysequelle: Bemerkenswert ist, dass 6 der 10 Spieler in der Top-Liste Mitglieder des Hauptstadtklubs PSG sind. Dies zeigt, dass das Pariser Team nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Transfermarkt in Frankreich absolut dominiert. Gleichzeitig ist es jungen Talenten von Lens und Rennes gelungen, ihre Marktwerte teilweise zu verdoppeln.