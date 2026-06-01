Voraussichtliche Aufstellungen für das Spiel Kanada gegen Usbekistan bekannt gegeben

Morgen früh richten sich die Augen aller usbekischen Fußballfans auf die andere Seite des Ozeans. Wie Sie wissen, wird die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung des berühmten italienischen Experten Fabio Cannavaro in einem Testspiel gegen einen der starken Vertreter des nordamerikanischen Kontinents – die kanadische Nationalmannschaft – antreten.

Vor dem Anpfiff dieses spannenden und wichtigen Duells haben eine Reihe einflussreicher internationaler Sportpublikationen die voraussichtlichen Startaufstellungen beider Teams veröffentlicht. Hier sind die erwarteten taktischen Ausrichtungen und Kaderoptionen:

Version von "Sports Mole": Erfahrung und Balance

Diese Publikation geht davon aus, dass Fabio Cannavaro auf die erfahrensten Stars setzt, die im In- und Ausland spielen:

Kanada: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

Usbekistan: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

Version des "Goal"-Portals: Unerwartete und aktualisierte Rotation

Das weltbekannte Portal "Goal" vermutet, dass beide Trainer einige neue Namen testen und jungen Talenten eine Chance geben könnten:

Kanada: Crépeau, Sigur, Priso, Waterman, Laryea, Millar, Saliba, Koné, Flores, Oluwaseyi, Jonathan David.

Usbekistan: Abduvohid Ne’matov, Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Azizbek G‘aniyev, Oston O‘runov, Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Eldor Shomurodov.

Prognose von "Betfred Insights": Stabilität steht an erster Stelle

Die Ansichten dieser Analyse-Seite decken sich fast mit der Version von "Sports Mole", da sie ebenfalls davon ausgehen, dass unsere Nationalmannschaft in ihrer stärksten Besetzung auflaufen wird:

Kanada: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

Usbekistan: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.