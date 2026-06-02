Katie McCabe wechselt ablösefrei zum Chelsea FC

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Katie McCabe wechselt ablösefrei zum Chelsea FC

Chelsea Women ist einer der spektakulärsten Transfers des Sommers gelungen: Die Verpflichtung von Arsenal-Kapitänin Katie McCabe, einer der größten Rivalinnen in der Women's Super League. Die Kapitänin der irischen Nationalmannschaft wechselt nach Vertragsende bei dem Londoner Konkurrenten ablösefrei zu den „Blues“. Dies berichtet Goal.com .

Die 30-jährige erfahrene Verteidigerin hat bei Chelsea einen Vertrag bis Juni 2029 unterschrieben, der eine Option auf ein weiteres Jahr enthält. McCabe gilt als eine der konstantesten Spielerinnen im europäischen Fußball und soll im Kingsmeadow eine zentrale Rolle im Kampf um Titel einnehmen.

McCabe, die fast ein Jahrzehnt für Arsenal spielte und über 300 Einsätze absolvierte, betonte, dass sie mit diesem Wechsel ein neues Kapitel aufschlägt. „Das ist ein neuer Schritt, für den ich bereit bin. Ich freue mich darauf, für die Chelsea-Fans alles zu geben und als Spielerin der Heimmannschaft den Rasen der Stamford Bridge zu betreten“, sagte sie gegenüber der offiziellen Vereinsseite.

Mit Arsenal gewann McCabe die englische Meisterschaft, den FA Cup und 2025 die Women's Champions League. Zudem wurde sie 2021 und 2023 zur Spielerin des Jahres gewählt. Ihre familiären Wurzeln im Westen Londons verleihen diesem Transfer eine besondere Bedeutung.

Auch international ist Katie McCabe eine echte Führungspersönlichkeit. Als jüngste Kapitänin in der Geschichte der irischen Nationalmannschaft erzielte sie 34 Tore in 105 Länderspielen. Sie erzielte das erste WM-Tor ihres Landes 2023 und war die erste irische Fußballerin, die für den Ballon d’Or nominiert wurde.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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