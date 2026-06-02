Liverpool verliert Kampf um Mohamed Salahs Nachfolger an PSG

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Liverpool verliert Kampf um Mohamed Salahs Nachfolger an PSG

Der FC Liverpool stößt bei der Suche nach einem langfristigen Nachfolger für seinen Star Mohamed Salah auf ein großes Hindernis. Paris Saint-Germain hat im Rennen um eines der größten Talente Europas die Führung übernommen. Berichten zufolge haben sich die Ligue 1-Meister mündlich mit dem Star von RB Leipzig, Yan Diomande, geeinigt. Dies berichtet Goal.com .

PSG-Sportberater Luis Campos arbeitet aktiv daran, den Kader zu verjüngen und die Optionen für Luis Enrique zu erweitern. Die Pariser haben einen Mangel an Dynamik auf dem rechten Flügel ausgemacht. Während Khvicha Kvaratskhelia und Bradley Barcola den linken Flügel bevorzugen und Ousmane Dembele eher zentral spielt, gilt Diomande als idealer Kandidat, um diese Lücke zu schließen.

Wie Sky Germany berichtet, hat der 19-Jährige bereits grünes Licht für einen Wechsel zu PSG gegeben. Dies ist ein unerwarteter Rückschlag für Liverpool, da die Merseysider den talentierten Teenager als Hauptziel für die Nachfolge von Mohamed Salah auserkoren hatten. Obwohl der Ivorer zuvor Interesse vom FC Bayern abgelehnt hatte und dem Liverpool-Projekt gegenüber positiv eingestellt war, hat sich die Situation nun zugunsten von Paris gedreht.

RB Leipzig befindet sich in einer starken Verhandlungsposition. Diomande wechselte letzten Sommer von Leganes nach Deutschland und sein Vertrag läuft bis 2030. Nachdem er in der vergangenen Bundesliga-Saison in 36 Spielen 13 Tore und 9 Vorlagen erzielte und zum besten Nachwuchsspieler der Liga gewählt wurde, ist sein Marktwert deutlich gestiegen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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