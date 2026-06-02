Ehemaliger Liverpool-Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum verlässt Al-Ettifaq

Der ehemalige Liverpool-Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum hat sich vom saudischen Verein Al-Ettifaq getrennt. Der Klub aus Dammam gab offiziell bekannt, dass der Vertrag mit dem erfahrenen niederländischen Spieler im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Damit ist der 35-jährige Fußballer im Sommertransferfenster ablösefrei. Dies berichtet Goal.com .

Wijnaldum wechselte 2023 in die Saudi Pro League. Die Vereinsführung begründete die Entscheidung mit dem Wunsch nach finanzieller Stabilität und der Neubesetzung der Legionärsplätze. Obwohl er einer der wichtigsten Führungsspieler war, einigten sich beide Seiten darauf, die Zusammenarbeit vor der Saison 2026-27 zu beenden.

Der niederländische Nationalspieler konnte im Nahen Osten überzeugen. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Stars passte sich Wijnaldum schnell an das neue Umfeld an und führte das Team als Kapitän an. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 33 Spiele, erzielte 16 Tore und gab 7 Vorlagen.

Georginio Wijnaldum hat in seiner Karriere die Premier League und die Champions League gewonnen. Es wird erwartet, dass er nun auf großes Interesse aus Europa und anderen Kontinenten stößt. Der Spieler selbst denkt noch nicht an ein Karriereende und möchte bei einem wettbewerbsfähigen Verein spielen.