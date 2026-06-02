Ehemaliger Liverpool-Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum verlässt Al-Ettifaq

·44·Sport
Ehemaliger Liverpool-Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum verlässt Al-Ettifaq

Der ehemalige Liverpool-Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum hat sich vom saudischen Verein Al-Ettifaq getrennt. Der Klub aus Dammam gab offiziell bekannt, dass der Vertrag mit dem erfahrenen niederländischen Spieler im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Damit ist der 35-jährige Fußballer im Sommertransferfenster ablösefrei. Dies berichtet Goal.com .

Wijnaldum wechselte 2023 in die Saudi Pro League. Die Vereinsführung begründete die Entscheidung mit dem Wunsch nach finanzieller Stabilität und der Neubesetzung der Legionärsplätze. Obwohl er einer der wichtigsten Führungsspieler war, einigten sich beide Seiten darauf, die Zusammenarbeit vor der Saison 2026-27 zu beenden.

Der niederländische Nationalspieler konnte im Nahen Osten überzeugen. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Stars passte sich Wijnaldum schnell an das neue Umfeld an und führte das Team als Kapitän an. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 33 Spiele, erzielte 16 Tore und gab 7 Vorlagen.

Georginio Wijnaldum hat in seiner Karriere die Premier League und die Champions League gewonnen. Es wird erwartet, dass er nun auf großes Interesse aus Europa und anderen Kontinenten stößt. Der Spieler selbst denkt noch nicht an ein Karriereende und möchte bei einem wettbewerbsfähigen Verein spielen.

Georginio WijnaldumAl-EttifaqTransferSaudi Pro LeagueFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Türkische Nationalmannschaft mit großem Respekt zur WM verabschiedetHeute, 08:58Wechsel an der Spitze: Usbekistan hat eine neue Nummer eins im SchachHeute, 08:35Warum will Cristiano Ronaldo die Weltmeisterschaft gewinnen?Heute, 08:33Real Madrid vollzieht Überraschungstransfer: Dumfries wechselt nach MadridHeute, 08:31Romelu Lukaku erzielt 90. Tor für BelgienHeute, 08:19Borussia Dortmund verpflichtet neuen Star, um Serhou Guirassy zu haltenHeute, 08:17
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt