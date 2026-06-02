Österreich besiegt Tunesien trotz Unterzahl
Kurz vor dem Start der FIFA WM 2026 absolvieren die teilnehmenden Nationalmannschaften ihre letzten Vorbereitungsspiele. In einem hochkarätigen Testspiel traf Österreich, eine feste Größe im europäischen Fußball, auf den unangenehmen afrikanischen Gegner Tunesien.
Die intensive und hart umkämpfte Partie endete mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für die Europäer. Das einzige Tor des Tages erzielte der österreichische Anführer Marcel Sabitzer in der 63. Minute.
Die Willensleistung der österreichischen Nationalmannschaft in diesem Spiel verdient besondere Anerkennung. Bereits in der 36. Minute wurde Konrad Laimer nach einem Foulspiel vom Platz gestellt. Dennoch verteidigten die Schützlinge von Ralf Rangnick die Führung über weite Strecken in Unterzahl durch disziplinierte Abwehrarbeit und taktische Finesse und sicherten sich den wichtigen Sieg.
Hier finden Sie den Kurzbericht zum Testspiel:
Freundschaftsspiel
Österreich 1:0 Tunesien
Tor: Marcel Sabitzer, 63. (1:0).
Platzverweis: Konrad Laimer, 36. (Österreich).
Spielanalyse: Dieser Sieg zeigt, dass die Stimmung und die körperliche Verfassung der österreichischen Mannschaft vor der WM hervorragend sind. Der Erfolg in Unterzahl ist ein Zeichen dafür, dass das Team auch in schwierigen Situationen bei kommenden Pflichtspielen bestehen kann. Wir wünschen beiden Mannschaften viel Erfolg bei der WM!
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