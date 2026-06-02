Österreich besiegt Tunesien trotz Unterzahl

Kurz vor dem Start der FIFA WM 2026 absolvieren die teilnehmenden Nationalmannschaften ihre letzten Vorbereitungsspiele. In einem hochkarätigen Testspiel traf Österreich, eine feste Größe im europäischen Fußball, auf den unangenehmen afrikanischen Gegner Tunesien.

Die intensive und hart umkämpfte Partie endete mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für die Europäer. Das einzige Tor des Tages erzielte der österreichische Anführer Marcel Sabitzer in der 63. Minute.

Die Willensleistung der österreichischen Nationalmannschaft in diesem Spiel verdient besondere Anerkennung. Bereits in der 36. Minute wurde Konrad Laimer nach einem Foulspiel vom Platz gestellt. Dennoch verteidigten die Schützlinge von Ralf Rangnick die Führung über weite Strecken in Unterzahl durch disziplinierte Abwehrarbeit und taktische Finesse und sicherten sich den wichtigen Sieg.

Hier finden Sie den Kurzbericht zum Testspiel:

Freundschaftsspiel

Österreich 1:0 Tunesien

Tor: Marcel Sabitzer, 63. (1:0).

Platzverweis: Konrad Laimer, 36. (Österreich).