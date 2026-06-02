Norwegen und die Türkei feiern deutliche Siege

Während der Start der FIFA WM 2026 näher rückt, sorgen die intensiven Testspiele der Nationalmannschaften für echte Feststimmung bei den Fußballfans. Gestern Abend testeten mehrere europäische Top-Teams ihre Form vor dem kommenden Großereignis.

Im skandinavischen Derby empfing die norwegische Nationalmannschaft ihren Erzrivalen Schweden in Oslo. Die Gastgeber dominierten das Spiel und gewannen souverän mit 3:1. Stürmer Jørgen Strand Larsen erzielte einen Doppelpack, während das Talent Antonio Nusa den dritten Treffer beisteuerte. Das einzige Tor für Schweden erzielte ihr Star-Stürmer Alexander Isak.

In einer weiteren spannenden Begegnung traf die türkische Nationalmannschaft auf Nordmazedonien. Die „Sultane“ ließen dem Gegner keine Chance und siegten deutlich mit 4:0. Die Schützlinge von Vincenzo Montella, Orkun Kökçü, Kaan Uzun, Arda Güler und Barış Yılmaz, trugen sich allesamt in die Torschützenliste ein.

Nachfolgend finden Sie die detaillierten Spielberichte dieser interessanten Testspiele:

Testspiele

Norwegen — Schweden 3:1

Tore: Strand Larsen 9, 37, Antonio Nusa 18 — Alexander Isak 76.

Türkei — Nordmazedonien 4:0

Tore: Orkun Kökçü 2, Kaan Uzun 16, Arda Güler 53, Barış Yılmaz 70.