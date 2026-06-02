Real Madrid stößt bei der Verpflichtung von Mourinho als Cheftrainer auf Schwierigkeiten
Auf dem europäischen Fußball-Transfermarkt gibt es weiterhin unerwartete und spannende Entwicklungen. Real Madrid hatte versucht, seinen ehemaligen Trainer, den berühmten und erfahrenen Fachmann José Mourinho, wieder an die Seitenlinie zu holen. Doch laut den neuesten Informationen der renommierten The Athletic Publikation steht der „Königliche Club“ bei diesem Transfer vor einem ernsthaften finanziellen Hindernis.
Das Problem ist, dass der Vertrag des portugiesischen Trainers bei seinem aktuellen Verein Benfica laut ursprünglichen Vereinbarungen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 6 Millionen Euro enthielt. Die Madrilenen wollten den „König der Kontroversen“ für genau diese Summe zurückholen.
Doch unerwartet unterlief der Führung von Real Madrid ein schwerer Fehler. Die Vorzugsklausel im Vertrag war nur für 10 Arbeitstage nach Saisonende gültig, und die Madrilenen haben dieses kurze Zeitfenster verpasst. Nun müssen die „Blancos“ für die Verpflichtung von José aus Lissabon 9 Millionen Euro mehr, also insgesamt 15 Millionen Euro Ablöse zahlen.
Interne Situation und Wahlen: Derzeit steht beim Madrider Club nicht nur die Trainerfrage im Raum, sondern es werden auch große Veränderungen in der Führungsstruktur erwartet. Zur Erinnerung: Am 7. Juni finden die offiziellen Präsidentschaftswahlen bei Real Madrid statt. Zwei starke Kandidaten werden um dieses verantwortungsvolle Amt kämpfen: der ambitionierte Unternehmer Enrique Riquelme und der aktuelle legendäre Vereinspräsident Florentino Pérez. Es bleibt für alle Fans spannend zu sehen, wie sich dieses finanzielle Problem rund um den Trainerwechsel auf die Pläne der Kandidaten vor den Wahlen auswirken wird.
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