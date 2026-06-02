Real Madrid stößt bei der Verpflichtung von Mourinho als Cheftrainer auf Schwierigkeiten

Auf dem europäischen Fußball-Transfermarkt gibt es weiterhin unerwartete und spannende Entwicklungen. Real Madrid hatte versucht, seinen ehemaligen Trainer, den berühmten und erfahrenen Fachmann José Mourinho, wieder an die Seitenlinie zu holen. Doch laut den neuesten Informationen der renommierten The Athletic Publikation steht der „Königliche Club“ bei diesem Transfer vor einem ernsthaften finanziellen Hindernis.

Das Problem ist, dass der Vertrag des portugiesischen Trainers bei seinem aktuellen Verein Benfica laut ursprünglichen Vereinbarungen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 6 Millionen Euro enthielt. Die Madrilenen wollten den „König der Kontroversen“ für genau diese Summe zurückholen.

Doch unerwartet unterlief der Führung von Real Madrid ein schwerer Fehler. Die Vorzugsklausel im Vertrag war nur für 10 Arbeitstage nach Saisonende gültig, und die Madrilenen haben dieses kurze Zeitfenster verpasst. Nun müssen die „Blancos“ für die Verpflichtung von José aus Lissabon 9 Millionen Euro mehr, also insgesamt 15 Millionen Euro Ablöse zahlen.