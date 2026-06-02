Liverpool erklärt Alisson für unverkäuflich

·44·Sport
Liverpool erklärt Alisson für unverkäuflich

Trotz der Unsicherheit nach dem Abgang von Cheftrainer Arne Slot hat sich Liverpool entschieden, Torhüter Alisson im aktuellen Sommertransferfenster zu halten. Der brasilianische Schlussmann stand im Fokus des Serie-A-Giganten Juventus, doch der Klub von der Merseyside will seine Nummer eins nicht ziehen lassen. Wie Goal.com berichtet.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano haben die Veränderungen in der Vereinsführung keinen Einfluss auf Alissons Status. Obwohl die Gerüchte über eine Rückkehr des 33-jährigen Torhüters nach Italien zugenommen haben, betont die Liverpooler Führung, dass sie keine Verkaufsabsichten hat und sein Vertrag bis 2027 läuft.

Trotz Berichten der La Gazzetta dello Sport über persönliche Einigungen und ein langfristiges Angebot von Juventus wurde zwischen den Vereinen keine offizielle Einigung erzielt. In der vergangenen Saison absolvierte Alisson 26 Spiele in der Premier League und blieb dabei 8 Mal ohne Gegentor.

Derzeit konzentriert sich der brasilianische Torhüter auf seine Aufgaben in der Nationalmannschaft. Liverpool sieht Alisson weiterhin als eine der tragenden Säulen des Teams, während sie einen neuen Trainer suchen und den Kader verstärken. Die Vereinsverantwortlichen halten seine Erfahrung für entscheidend im Kampf um die Champions-League-Qualifikation in der nächsten Saison.

LiverpoolAlissonTransfersJuventusPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Türkische Nationalmannschaft mit großem Respekt zur WM verabschiedetHeute, 08:58Wechsel an der Spitze: Usbekistan hat eine neue Nummer eins im SchachHeute, 08:35Warum will Cristiano Ronaldo die Weltmeisterschaft gewinnen?Heute, 08:33Real Madrid vollzieht Überraschungstransfer: Dumfries wechselt nach MadridHeute, 08:31Romelu Lukaku erzielt 90. Tor für BelgienHeute, 08:19Borussia Dortmund verpflichtet neuen Star, um Serhou Guirassy zu haltenHeute, 08:17
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt