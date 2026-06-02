Liverpool erklärt Alisson für unverkäuflich

Trotz der Unsicherheit nach dem Abgang von Cheftrainer Arne Slot hat sich Liverpool entschieden, Torhüter Alisson im aktuellen Sommertransferfenster zu halten. Der brasilianische Schlussmann stand im Fokus des Serie-A-Giganten Juventus, doch der Klub von der Merseyside will seine Nummer eins nicht ziehen lassen. Wie Goal.com berichtet.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano haben die Veränderungen in der Vereinsführung keinen Einfluss auf Alissons Status. Obwohl die Gerüchte über eine Rückkehr des 33-jährigen Torhüters nach Italien zugenommen haben, betont die Liverpooler Führung, dass sie keine Verkaufsabsichten hat und sein Vertrag bis 2027 läuft.

Trotz Berichten der La Gazzetta dello Sport über persönliche Einigungen und ein langfristiges Angebot von Juventus wurde zwischen den Vereinen keine offizielle Einigung erzielt. In der vergangenen Saison absolvierte Alisson 26 Spiele in der Premier League und blieb dabei 8 Mal ohne Gegentor.

Derzeit konzentriert sich der brasilianische Torhüter auf seine Aufgaben in der Nationalmannschaft. Liverpool sieht Alisson weiterhin als eine der tragenden Säulen des Teams, während sie einen neuen Trainer suchen und den Kader verstärken. Die Vereinsverantwortlichen halten seine Erfahrung für entscheidend im Kampf um die Champions-League-Qualifikation in der nächsten Saison.