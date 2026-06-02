Spannungen zwischen Real Madrid und Vinicius Junior nehmen zu

Die Ungewissheit über die Zukunft des Real Madrid-Stars Vinicius Junior wächst mit der bevorstehenden Weltmeisterschaft. Laut der spanischen Zeitung As ist trotz des baldigen Vertragsendes des Spielers vor Beginn des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada kein Fortschritt bei den Verhandlungen zu erwarten. Die Gespräche über eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags stocken seit der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft im letzten Jahr, berichtet Goal.com .

Die kommende WM wird den Marktwert des Spielers direkt beeinflussen, was die Pläne der Führung von Real Madrid verändern könnte. Sollte der 23-jährige Stürmer bei der brasilianischen Nationalmannschaft glänzen, werden seine Gehaltsforderungen steigen. Andere Vereine könnten die kurze Vertragslaufzeit nutzen, um ihn zu einem günstigeren Preis zu verpflichten. Diese Situation verschafft Vinicius Junior einen Vorteil bei den Vertragsverhandlungen mit dem Madrider Klub.

Ursprünglich forderte der Flügelspieler ein Jahresgehalt von 28 Millionen Euro, senkte seine Forderungen jedoch später und stimmte einem Gehalt auf dem Niveau des Neuzugangs Kylian Mbappe (ca. 14 Millionen Euro) zu. Interne Umstrukturierungen und Trainerwechsel im Verein haben den Prozess jedoch verlangsamt. Der Spieler, der sich unter Xabi Alonso unterbewertet fühlte, beruhigte sich nach der Ankunft von Alvaro Arbeloa. Die nun erwartete Verpflichtung von Jose Mourinho als Trainer sorgt für weitere Ungewissheit.

Klubpräsident Florentino Perez antwortete in einem Interview mit TVE vorsichtig auf die Frage nach einem Verbleib von Vinicius Junior: "Ich weiß es nicht. Meiner Meinung nach sollte er bleiben, weil er einer der Besten der Welt ist." Sollte der Stürmer bei der WM enttäuschen, könnte der Verein auf eine Gehaltserhöhung verzichten. Sollte man sich hingegen trennen, könnte eine schwache Leistung den Transferwert senken und dazu führen, dass das Geld für einen adäquaten Ersatz fehlt.