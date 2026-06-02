Zahlen zum Spiel gegen Kanada: Was sagt die Statistik?

·110·Sport
Zahlen zum Spiel gegen Kanada: Was sagt die Statistik?

Die usbekische Nationalmannschaft, die sich intensiv auf die historische Weltmeisterschaft vorbereitet, hat einen weiteren ernsthaften Test bestanden. Die Schützlinge von Fabio Cannavaro traten gegen einen der Gastgeber des Turniers, Kanada, an. Obwohl unsere Vertreter versuchten, ein attraktives und gehaltvolles Spiel zu zeigen, setzte sich am Ende die Klasse der Gastgeber durch, und das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für Kanada.

Dennoch sind in solchen Testspielen nicht das Ergebnis, sondern die gezeigte Leistung und die Schlussfolgerungen des Trainerstabs von größerer Bedeutung. Werfen wir einen Blick auf die Zahlen und die nackte Statistik dieser intensiven Begegnung.

Vollständige Statistik des Spiels Usbekistan gegen Kanada

Indikatoren

Usbekistan

Kanada

Ballbesitz

49%

51%

Gesamtschüsse

5

10

Schüsse aufs Tor

2

4

Großchancen

2

2

Vergebene Chancen

2

1

Präzise Pässe

350 (79%)

378 (82%)

Eckbälle

3

7

Fouls

15

9

Abseits

3

3

Gelbe Karten

2

2

Ballkontakte im gegnerischen Strafraum

13

24

Paraden

2

2

Zweikämpfe (Tackles)

22

24

Abgefangene Bälle (Interceptions)

28

15

Geklärte Bälle (Clearances)

21

16

Erfolgreiche Dribblings

4 (24%)

16 (57%)

Gewonnene Zweikämpfe

45

60

Die Wahrheit hinter den Zahlen: Welche Schlüsse lassen sich aus dem Spiel ziehen?

Wie die offiziellen Statistiken zeigen, waren die Kanadier beim Ballbesitz, beim Aufbau von Angriffen und bei der Anzahl der Schüsse überlegen. Insbesondere die Überlegenheit des Gegners bei Dribblings und Zweikämpfen (16 erfolgreiche Dribblings) bereitete unseren Verteidigern große Schwierigkeiten.

Unsere Mannschaft war jedoch nicht nur Zuschauer. Die Schützlinge von Fabio Cannavaro konnten sich 2 sehr gute Torchancen erspielen. Leider konnten wir diese aufgrund mangelnder Kaltblütigkeit beim Abschluss nicht nutzen. Zudem war unser Team in der Defensive aktiv und verzeichnete bessere Werte bei abgefangenen Bällen (28) und Klärungsaktionen (21) als der Gegner.

Fazit: Eine Niederlage ist unangenehm, aber Fehler gegen einen starken Gegner machen uns stärker. Vor den Schützlingen von Cannavaro liegen noch ernstere Prüfungen. Wir wünschen unserem Team viel Erfolg für die kommenden Spiele!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Portugal will die WM für Cristiano Ronaldo gewinnenHeute, 07:55FC Barcelona vor Einigung mit Al-Hilal über Joao-Cancelo-TransferHeute, 07:51Wechselt Robert Lewandowski zu Manchester United? Saha äußert sichHeute, 07:40Real Madrid vor Überraschungstransfers: Zwei Stars vor dem WechselHeute, 07:34Lamine Yamal könnte wegen Verletzung die WM verpassenHeute, 07:19Thomas Tuchel sollte Gordon vor Rashford für die WM 2026 bevorzugenHeute, 07:15
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt