Zahlen zum Spiel gegen Kanada: Was sagt die Statistik?

Die usbekische Nationalmannschaft, die sich intensiv auf die historische Weltmeisterschaft vorbereitet, hat einen weiteren ernsthaften Test bestanden. Die Schützlinge von Fabio Cannavaro traten gegen einen der Gastgeber des Turniers, Kanada, an. Obwohl unsere Vertreter versuchten, ein attraktives und gehaltvolles Spiel zu zeigen, setzte sich am Ende die Klasse der Gastgeber durch, und das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für Kanada.

Dennoch sind in solchen Testspielen nicht das Ergebnis, sondern die gezeigte Leistung und die Schlussfolgerungen des Trainerstabs von größerer Bedeutung. Werfen wir einen Blick auf die Zahlen und die nackte Statistik dieser intensiven Begegnung.

Vollständige Statistik des Spiels Usbekistan gegen Kanada

Indikatoren Usbekistan Kanada Ballbesitz 49% 51% Gesamtschüsse 5 10 Schüsse aufs Tor 2 4 Großchancen 2 2 Vergebene Chancen 2 1 Präzise Pässe 350 (79%) 378 (82%) Eckbälle 3 7 Fouls 15 9 Abseits 3 3 Gelbe Karten 2 2 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum 13 24 Paraden 2 2 Zweikämpfe (Tackles) 22 24 Abgefangene Bälle (Interceptions) 28 15 Geklärte Bälle (Clearances) 21 16 Erfolgreiche Dribblings 4 (24%) 16 (57%) Gewonnene Zweikämpfe 45 60

Die Wahrheit hinter den Zahlen: Welche Schlüsse lassen sich aus dem Spiel ziehen?

Wie die offiziellen Statistiken zeigen, waren die Kanadier beim Ballbesitz, beim Aufbau von Angriffen und bei der Anzahl der Schüsse überlegen. Insbesondere die Überlegenheit des Gegners bei Dribblings und Zweikämpfen (16 erfolgreiche Dribblings) bereitete unseren Verteidigern große Schwierigkeiten.

Unsere Mannschaft war jedoch nicht nur Zuschauer. Die Schützlinge von Fabio Cannavaro konnten sich 2 sehr gute Torchancen erspielen. Leider konnten wir diese aufgrund mangelnder Kaltblütigkeit beim Abschluss nicht nutzen. Zudem war unser Team in der Defensive aktiv und verzeichnete bessere Werte bei abgefangenen Bällen (28) und Klärungsaktionen (21) als der Gegner.