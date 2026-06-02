Liverpool steht kurz vor Einigung mit Andoni Iraola als neuem Trainer

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Liverpool steht kurz vor Einigung mit Andoni Iraola als neuem Trainer

Der FC Liverpool schließt die Verhandlungen mit dem ehemaligen Bournemouth-Trainer Andoni Iraola für den vakanten Cheftrainerposten nach dem Abgang von Arne Slot ab. Anfield-Sportdirektor Richard Hughes leitet den Prozess, wobei der Verein eine offizielle Bekanntgabe vor Beginn der Weltmeisterschaft am 11. Juni anstrebt. Dies berichtet Goal.com .

Laut Informationen der Times sind die Gespräche zwischen dem 43-jährigen Taktiker und dem Verein positiv verlaufen. Iraola, der nach einer erfolgreichen dreijährigen Amtszeit bei Bournemouth als vertragsloser Trainer verfügbar ist, gilt als Wunschkandidat von Richard Hughes. Hughes ist überzeugt, dass der aggressive, auf Pressing basierende Stil des Spaniers perfekt zur Philosophie von Liverpool passt.

Obwohl die Vereinsführung auch Kandidaten wie Sebastian Hoeness und Pierre Sage in Betracht zog, wurde Iraola zum klaren Favoriten. Berichten zufolge möchte der baskische Trainer seinen Assistenten Tommy Elphick, einen glühenden Liverpool-Fan, mit an den Merseyside bringen.

In der vergangenen Saison führte Iraola Bournemouth auf den sechsten Platz der Premier League und sicherte dem Verein erstmals in der Geschichte die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Seine Fähigkeit, trotz des Verkaufs von Leistungsträgern wie Stürmer Antoine Semenyo an Manchester City Topergebnisse zu erzielen, weckte das Interesse zahlreicher Topklubs.

Das kommende Sommertransferfenster dürfte für Liverpool eine Übergangsphase werden. Der neue Trainer muss nicht nur einen neuen Stab zusammenstellen, sondern auch einen hochkarätigen Flügelspieler als Ersatz für den abgewanderten Mohamed Salah finden. Der Verein plant, den Kader vor Schließung des Transferfensters deutlich zu verjüngen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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