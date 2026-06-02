Katar gibt den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt

Die katarische Nationalmannschaft, eines der stärksten und erfolgreichsten Teams Asiens, hat ihre Pläne für die kommende FIFA-Weltmeisterschaft 2026 konkretisiert. Über ihre offiziellen Social-Media-Kanäle gab Katar den endgültigen Kader bekannt, der das Land bei diesem prestigeträchtigen Turnier vertreten wird.

Der Cheftrainer hat die erfahrensten Spieler nominiert, die sich derzeit in bester körperlicher Verfassung befinden. Die Liste umfasst Stars der heimischen Liga sowie Legionäre, die im Ausland spielen. Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der katarischen Spieler, die bei der WM auflaufen werden.

Offizieller Kader der katarischen Nationalmannschaft:

Torhüter:

Salah Zakaria (Al-Duhail)

Meshaal Issa Barsham (Al-Sadd)

Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)

Abwehr:

Boualem Khoukhi (Al-Sadd)

Pedro Miguel (Al-Sadd)

Sultan Al-Brake (Al-Duhail)

Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)

Ayoub Assal (Al-Gharafa)

Issa Laye (Al-Arabi)

Lucas Mendes (Al-Wakrah)

Homam Al-Amin (Cultural Leonesa, Spanien)

Mittelfeld:

Ahmed Fathi (Al-Arabi)

Jassem Gaber (Al-Rayyan)

Assim Madibo (Al-Wakrah)

Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)

Karim Boudiaf (Al-Duhail)

Mohammed Al-Mannai (Al-Shamal)

Angriff:

Almoez Ali (Al-Duhail)

Akram Afif (Al-Sadd)

Tahsin Mohammed Jamshid (Al-Duhail)

Edmilson Junior (Al-Duhail)

Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)

Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan)

Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)

Mohammed Muntari (Al-Gharafa)

Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah)

Welche Herausforderungen erwarten Katar in der Gruppe?

Kurz gesagt: Die katarische Nationalmannschaft wurde für die Gruppenphase der kommenden Weltmeisterschaft in eine ernsthafte und interessante Gruppe gelost.

Laut den Auslosungsergebnissen werden sie in Gruppe B antreten. Auf dem Weg zum Weiterkommen treffen die Asienmeister auf das intensive Kanada, die disziplinierte Schweiz und einen der ernsthaften europäischen Vertreter, die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina.

Die Spiele in der Gruppe versprechen hochspannend zu werden. Wir wünschen der katarischen Nationalmannschaft bei der kommenden Weltmeisterschaft viel Erfolg und schöne Spiele!