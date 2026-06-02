Real Madrid muss jetzt mehr für Jose Mourinho zahlen

Obwohl die Verhandlungen zwischen Real Madrid und Jose Mourinho abgeschlossen sind, muss der spanische Gigant nun tiefer in die Tasche greifen als erwartet. Der Grund dafür ist, dass die spezielle Ausstiegsklausel im Vertrag des Trainers bei Benfica abgelaufen ist. Zuvor hätte der Madrider Klub den Trainer für 6 Millionen Euro verpflichten können, doch nun wird erwartet, dass die Summe auf 15 Millionen Euro steigt. Dies berichtet Goal.com .

Wie The Athletic berichtet, wurde diese Verzögerung durch administrative Prozesse im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen im Verein verursacht. Laut einer Klausel im Vertrag von Jose Mourinho gab es die Möglichkeit, ihn innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Ende der portugiesischen Meisterschaft zu einem günstigeren Preis zu verpflichten. Diese Frist endete am 29. Mai.

Obwohl Florentino Perez die Kandidatur von Mourinho unterstützt, hat der Einstieg des Geschäftsmanns Enrique Riquelme in das Präsidentschaftsrennen die offiziellen Entscheidungen verlangsamt. Perez betonte auf einer Pressekonferenz, dass eine geheime Kampagne gegen ihn geführt werde. Dennoch wurde eine vollständige Einigung über einen Dreijahresvertrag zwischen Real Madrid und Jose Mourinho erzielt.

Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen im Verein auf Hochtouren. Insbesondere hat Antonio Rüdiger seinen Vertrag verlängert, zudem wird an Mourinhos Stab und den Sommer-Transferzielen gearbeitet. Nach zwei Spielzeiten ohne große Titel will Real Madrid mit dem portugiesischen Trainer wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.