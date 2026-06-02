Arsenal-Verteidiger Mosquera spricht über seinen Fehler im Champions-League-Finale

Arsenal-Verteidiger Cristhian Mosquera hat sich erstmals nach der Niederlage im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain öffentlich geäußert. Der spanische Verteidiger gab zu, dass er über den verursachten Elfmeter enttäuscht sei, zeigte sich aber überzeugt, dass ihn diese bittere Erfahrung stärker machen werde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In der entscheidenden Phase der Partie kam es zum Duell zwischen Mosquera und PSG-Flügelspieler Khvicha Kvaratskhelia. Als der Georgier ihn im Strafraum ausspielte, versuchte Mosquera zu klären, brachte seinen Gegenspieler jedoch zu Fall. Ousmane Dembele verwandelte den fälligen Elfmeter und glich damit den Führungstreffer von Kai Havertz aus.

Nachdem es nach der regulären Spielzeit und Verlängerung 1:1 stand, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Da Eberechi Eze und Gabriel Magalhaes ihre Versuche vergaben, verlor der Londoner Klub mit 3:4. In einem Instagram-Post betonte Mosquera, dass sich seine Kindheitsträume in einem Moment verändert hätten.

"Seht, wie schnell sich alles in einem Moment ändern kann. Wenn alles perfekt läuft, wie man es sich seit der Kindheit erträumt hat, verändert eine unerwartete Aktion alles. Auch wenn es schmerzhaft ist, ist es eine Prüfung, die mich stärker machen wird. Dennoch war meine erste Saison im Verein unvergesslich. Wir sind Premier League Meister!", schrieb der Spieler.

Seine Teamkollegen in der Arsenal-Kabine unterstützten Mosquera sofort. Verteidiger Gabriel schrieb: "Weiter so, Bruder! Wir stehen zusammen", und auch Mikel Merino spendete ihm Trost und bewies den Zusammenhalt der Mannschaft. Trotz der Niederlage blicken Fans und Spieler optimistisch in die Zukunft.