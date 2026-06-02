Newcastle United prüft die Möglichkeit, die festgeschriebene Ablösesumme von 51 Millionen Pfund für den Flügelspieler von Real Betis, Abde Ezzalzouli, im Sommertransferfenster zu zahlen. Der marokkanische Nationalspieler gilt als Hauptkandidat für die Nachfolge von Anthony Gordon, der zu Barcelona gewechselt ist. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut der Zeitung Mirror hat Newcastle den Star von Betis ausgewählt, um die Lücke auf dem linken Flügel zu schließen. Die Mannschaft von Eddie Howe musste ihre Pläne zur Kaderverstärkung beschleunigen, nachdem sie Gordon für 70 Millionen Pfund an den FC Barcelona verkauft hatte. Der 24-jährige Abde Ezzalzouli erzielte in dieser Saison 15 Tore und 13 Assists und trug maßgeblich zur Qualifikation seines Teams für die Champions League bei.

Der aus der Akademie von Barcelona stammende Spieler zeichnet sich durch seine hochklassigen Leistungen und sein Selbstvertrauen aus. In einem Interview vor einem Spiel gegen Chelsea im letzten Jahr betonte er, dass er furchtlos gegen jeden Gegner spiele. Die Scouts von Newcastle haben den Spieler bei La Liga-Spielen gegen Elche und Real Oviedo direkt beobachtet.

Obwohl von Newcastle noch kein offizielles Angebot abgegeben wurde, versucht der Verein, den Transfer so schnell und geräuschlos wie möglich abzuwickeln. Ezzalzouli bereitet sich derzeit mit der marokkanischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft vor. Die Magpies könnten bei diesem Transfer mit Konkurrenten wie Tottenham und Aston Villa konkurrieren.