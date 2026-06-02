Die türkische Nationalmannschaft gibt den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt

Die türkische Nationalmannschaft, einer der intensivsten und attraktivsten Vertreter des Weltfußballs, hat die letzte Phase der Vorbereitung auf die FIFA WM 2026 erreicht, die in Übersee beginnt. Der offizielle 26-Mann-Kader, der die Türkei bei diesem lang erwarteten Fußballfest in den USA, Kanada und Mexiko vertreten wird, wurde offiziell bekannt gegeben.

Der Cheftrainer hat die talentiertesten Stars berufen, die sowohl in der heimischen Liga als auch bei führenden europäischen Spitzenklubs glänzen. Nachfolgend finden Sie den detaillierten Kader, der für die historische Reise der Türkei bei der Weltmeisterschaft auflaufen wird.

Offizieller Kader der türkischen Nationalmannschaft:

Torhüter:

Altay Bayindir (Manchester United, England)

Mert Gunok (Fenerbahce)

Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Verteidiger:

Abdulkerim Bardakci (Galatasaray)

Caglar Soyuncu (Fenerbahce)

Evren Elmali (Galatasaray)

Ferdi Kadioglu (Brighton, England)

Merih Demiral (Al Ahli, Saudi-Arabien)

Mert Muldur (Fenerbahce)

Ozan Kabak (Hoffenheim, Deutschland)

Samet Akaydin (Rizespor)

Zeki Celik (Roma, Italien)

Mittelfeldspieler:

Hakan Calhanoglu (Inter, Italien)

Ismail Yuksek (Fenerbahce)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Orkun Kokcu (Besiktas)

Salih Ozcan (Borussia Dortmund, Deutschland)

Stürmer:

Arda Guler (Real Madrid, Spanien)

Baris Yilmaz (Galatasaray)

Can Uzun (Eintracht, Deutschland)

Deniz Gul (Porto, Portugal)

Irfan Kahveci (Kasimpasa)

Kenan Yildiz (Juventus, Italien)

Kerem Akturkoglu (Fenerbahce)

Oguz Aydin (Fenerbahce)

Yunus Akgun (Galatasaray)

Wer sind die Gruppengegner der Türkei?

Zur Erinnerung: Die türkische Nationalmannschaft wurde für die Gruppenphase der WM 2026 in ein sehr interessantes Quartett gelost, das den Fans ein echtes Spektakel bieten wird.

Laut den Auslosungsergebnissen werden die türkischen Spieler um den Einzug in die K.-o.-Runde gegen einen der Gastgeber — die gefährlichen USA, das intensive Paraguay aus Südamerika und das widerstandsfähige Australien kämpfen.

Der Kampf um das Weiterkommen aus dieser Gruppe wird zweifellos hart umkämpft sein. Wir wünschen der türkischen Mannschaft mit ihrem einzigartigen und offensiven Fußball viel Erfolg bei der kommenden Weltmeisterschaft!