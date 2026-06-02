Benfica ersetzt Mourinho durch Verpflichtung eines Premier-League-Trainers

Fulham-Trainer Marco Silva steht kurz davor, den Londoner Klub zu verlassen und zu Benfica nach Lissabon zu wechseln. Der portugiesische Taktiker gilt als Hauptkandidat für die Nachfolge von Jose Mourinho. Die Benfica-Führung hat vor der neuen Saison einen ernsthaften Vorstoß bei ihrem Wunschkandidaten in der Premier League gemacht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie The Telegraph berichtet, steht der 48-jährige Trainer vor dem Ende seiner fünfjährigen Tätigkeit in West-London und einer Rückkehr in seine Heimat. Benfica hat dem ehemaligen Everton- und Watford-Coach ein Gehalt von über 4 Millionen Pfund pro Jahr geboten. Da der aktuelle Vertrag von Marco Silva nächsten Monat ausläuft, hat der Lissaboner Gigant die Möglichkeit, ihn ohne hohe Ablösesumme zu verpflichten.

Marco Silva gab nach dem Sieg gegen Newcastle United zu, dass er noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen habe. „Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich mich sicher entscheiden werde oder nicht. Wir werden wieder mit dem Verein sprechen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen“, betonte der Trainer. Sein Abgang könnte ein herber Verlust für Fulham sein, da das Team unter seiner Leitung hohe Ergebnisse erzielte.

Die Lücke im Estadio da Luz entstand nach dem Abschied des legendären Jose Mourinho. Der erfahrene Taktiker bereitet sich darauf vor, zum zweiten Mal in seiner glanzvollen Karriere zu Real Madrid zurückzukehren. Diese Veränderungen sind Teil eines allgemeinen Trends in der Premier League, der den Abgang von Trainern wie Pep Guardiola, Arne Slot und Oliver Glasner umfasst.

Die Führung von Fulham hat nun mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Marco Silva begonnen. Der Verein ist sich bewusst, dass es nicht einfach sein wird, den Trainer zu ersetzen, der einen Rekord von 54 Punkten erreichte. Derzeit gilt Ipswich-Town-Coach Kieran McKenna als einer der Hauptkandidaten.