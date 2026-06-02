Real Madrid steht kurz vor einem großen Transfer, um seine Defensive zu verstärken. Nach seinem Abschied vom FC Liverpool wird Ibrahima Konaté seine Karriere in der spanischen Hauptstadt fortsetzen. Laut Berichten der AS wird der Innenverteidiger einen Vierjahresvertrag beim Madrider Klub unterzeichnen, sobald Florentino Pérez die Präsidentschaftswahl gewinnt. Dies berichtet Goal.com .

Der 27-jährige französische Verteidiger wandte sich nach seinem Abschied von Liverpool in den sozialen Medien an die Fans und drückte sein Bedauern darüber aus, den Verein auf diese Weise zu verlassen. Seinen Aussagen zufolge scheiterten die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung unerwartet. Obwohl im April berichtet wurde, dass eine Einigung kurz bevorstehe, rückte das Transferthema schließlich in den Vordergrund.

Im Kampf um Ibrahima Konaté setzte sich Real Madrid nicht nur gegen Bayern durch, sondern auch gegen Chelsea, Paris Saint-Germain und den saudi-arabischen Klub Al-Ittihad. Der Verteidiger wechselte 2021 für 40 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Liverpool.

In der vergangenen Saison absolvierte Konaté 51 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte dabei 2 Tore. Obwohl Liverpool die Saison auf dem fünften Platz beendete und sich für die Champions League qualifizierte, entschied sich die Vereinsführung, sich von Trainer Arne Slot zu trennen.