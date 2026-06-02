Während sich die globale Fußballwelt auf die WM 2026 auf dem amerikanischen Kontinent richtet, liefern internationale Sportmedien weiterhin interessante Analysen. Diesmal wurde ein Ranking der Weltvereine nach der Anzahl ihrer Spieler veröffentlicht, die am prestigeträchtigen Turnier teilnehmen.

Diese Liste ist auch für usbekische Fußballfans von großer Bedeutung und ein Grund zum Stolz. Manchester City, der englische Verein, bei dem der talentierte Verteidiger unserer Nationalmannschaft Abduqodir Husanov unter Vertrag steht, führt das Ranking als Verein mit den meisten WM-Teilnehmern an.

Manchester City — das Fundament der Weltmeisterschaft

Ganze 19 Starspieler des englischen Giganten reisen über den Ozean, um die Ehre ihrer Länder zu verteidigen. Die Liste der Spieler von Manchester City, die an der WM 2026 teilnehmen, sieht wie folgt aus:

Abduqodir Husanov (Usbekistan), Nathan Ake, Tijjani Reijnders (Niederlande), Jeremy Doku (Belgien), Omar Marmoush (Ägypten), Rodri (Spanien), Rayan Cherki (Frankreich), Erling Haaland (Norwegen), Rayan Ait-Nouri (Algerien), Ruben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva (Portugal), Josko Gvardiol, Mateo Kovacic (Kroatien), James Trafford, Nico O'Reilly, John Stones, Marc Guehi (England) und Antoine Semenyo (Ghana).

Bayern München in den Top 3!

Der deutsche Spitzenverein Bayern München belegt den zweiten Platz im Ranking. Der deutsche Gigant entsendet 18 Vertreter zur kommenden Weltmeisterschaft. Lernen Sie die WM-Teilnehmer der Bayern kennen, die von Großbritannien bis Asien reichen:

Kim Min-jae (Südkorea), Alphonso Davies (Kanada), Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Lennart Karl (Deutschland), Hiroki Ito (Japan), Dayot Upamecano, Michael Olise (Frankreich), Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye (Senegal), Konrad Laimer (Österreich), Luis Diaz (Kolumbien), Josip Stanisic (Kroatien) und Harry Kane (England).

Wer ist in den Top 5?

Auf den weiteren Plätzen des globalen Rankings finden wir die Super-Clubs, die in Europa dominieren. Insbesondere die Teams von Arsenal aus London und PSG aus Frankreich haben jeweils 16 Spieler für ihre Nationalmannschaften abgestellt. Der berühmte katalanische Verein Barcelona ist mit 15 Spielern in den WM-Kadern vertreten.