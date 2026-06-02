Während sich die Augen der Welt auf die grünen Rasenflächen Nordamerikas richten, hat der Weltfußballverband (FIFA) die größte Nachricht präsentiert, auf die die Fans des Fußballs sehnsüchtig gewartet haben. Die renommierte Organisation hat die endgültigen Kader der teilnehmenden Nationalmannschaften für die Weltmeisterschaft 2026 offiziell bestätigt.

Diese WM wird nicht nur wegen ihres Ausmaßes in die Geschichte eingehen, sondern auch, weil sie ein neues Kapitel in unserem Fußball aufschlägt. Laut FIFA-Mitteilung werden insgesamt 1.248 Spieler aus einer Rekordzahl von 48 Nationalmannschaften um die wichtigste Trophäe des Planeten kämpfen. Diese Zahlen zeugen von einer beispiellosen Vielfalt und globalen Reichweite in der Fußballgeschichte.

Usbekistan auf der Bühne der historischen Mächte!

Die Bedeutung dieses Wettbewerbs für den usbekischen Sport und alle unsere Landsleute ist unermesslich, denn bei diesem prestigeträchtigsten Turnier der Fußballwelt die usbekische Nationalmannschaft wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte auf dem Platz stehen! Das erweiterte Format hat die Träume von Millionen wie uns Wirklichkeit werden lassen. Neben uns wurden auch die Nationalmannschaften von Kap Verde, Curaçao und Jordanien als Debütanten registriert.

Der aufregendste Teil des Artikels ist, dass der Weltfußball heute unsere jungen Stars besonders würdigt. Zum Beispiel neben dem Franzosen Warren Zaïre-Emery und dem Marokkaner Bilal El Khannouss, das goldene Talent des usbekischen Fußballs, Abdukodir Khusanov wurde ebenfalls in die offizielle FIFA-Erklärung als einer der am meisten erwarteten Vertreter der neuen Generation für die WM 2026 aufgenommen. In diesem Moment ruhen die Träume des gesamten usbekischen Volkes auf den Schultern dieser jungen Männer.

Erfahrung und Jugend: Wenn Zahlen sprechen

Die Kaderlisten der WM 2026 sind reich an einzigartigen und interessanten Statistiken:

Die sechste Reise: Die lebenden Legenden Lionel Messi (Argentinien), Cristiano Ronaldo (Portugal) und der berühmte mexikanische Torhüter Guillermo Ochoa werden auf dem Platz stehen, um an ihrer historischen 6. Weltmeisterschaft ihrer Karriere teilzunehmen.

Kontinuität und Erneuerung: Während 357 Spieler im Turnier bereits WM-Luft geschnuppert haben, ist es für die restlichen 891 Spieler ein Debüt. Zudem befinden sich in den Kadern 22 Spieler, die bereits das Glück hatten, Weltmeister zu werden.

Altersbeschränkungen: Der älteste Vertreter des Wettbewerbs ist der schottische Torhüter Craig Gordon (43 Jahre und 162 Tage), während das jüngste Talent der Mexikaner Gilberto Mora (17 Jahre und 240 Tage) ist. Insgesamt wurden 22 Spieler unter 20 Jahren und 7 "Veteranen" über 40 Jahren registriert.

Globale Vereine und Trainerrekorde

Die Geografie des modernen Fußballs ist so weitläufig, dass die Teilnehmer der WM 2026 449 verschiedene Vereine aus 71 Ländern des Planeten repräsentieren. Diese Teams verteilen sich wie folgt auf die Kontinente:

Konföderation Anzahl der Länder UEFA (Europa) 35 Länder AFC (Asien) 14 Länder CONMEBOL (Südamerika) 8 Länder CONCACAF (Nordamerika) 7 Länder CAF (Afrika) 6 Länder OFC (Ozeanien) 1 Land

Interessanterweise variieren auch die Stile der Kaderbildung. Zum Beispiel spielen 25 von 26 Spielern der Nationalmannschaften von Katar und Saudi-Arabien in ihren lokalen Ligen. Im krassen Gegensatz dazu bestehen die Nationalmannschaften von Kap Verde, DR Kongo, Elfenbeinküste, Curaçao, Senegal und Uruguay ausschließlich aus Legionären (Spieler, die im Ausland spielen).

König der Trainer: Auch unter den Trainern wurde ein historisches Ergebnis erzielt. Der Cheftrainer der ghanaischen Nationalmannschaft, Carlos Queiroz nimmt an seiner fünften Weltmeisterschaft in Folge teil (zuvor 2010 mit Portugal sowie 2014, 2018 und 2022 mit dem Iran). Er ist nach dem legendären Bora Milutinović der zweite Fachmann weltweit, der dieses Ergebnis erreicht hat.

Insgesamt 104 Spiele werden bei diesem großartigen Fest stattfinden, das von Kanada, Mexiko und den USA ausgerichtet wird. Wir wünschen unserer Nationalmannschaft große Siege und viel Glück bei diesem magischen Turnier, das eine neue Ära in der Geschichte unseres Fußballs einläutet. Vorwärts, Usbekistan!