Liverpool-Ziel Yan Diomande verrät sein neues Idol

Der junge Star von RB Leipzig, Yan Diomande, zieht vor dem Sommertransferfenster die Aufmerksamkeit europäischer Spitzenklubs auf sich. Die Leistungen des ivorischen Flügelspielers in der Bundesliga haben einen echten Wettstreit zwischen Vereinen wie Liverpool und PSG entfacht. Der 19-jährige Fußballer verriet, an wem er sich bei der Entwicklung seines Spielstils orientiert. Dies berichtet Goal.com .

"Früher war Cristiano Ronaldo mein Idol, und ich mochte auch R9 (Ronaldo). Aber jetzt beobachte ich eher Spieler wie Vinicius Junior und Kylian Mbappe. Ich versuche, die Bewegungen der Spieler zu studieren, die auf derselben Position wie ich spielen, und ihre besten Eigenschaften auf dem Platz zu kopieren", betonte Diomande in einem Interview mit Sky Sports.

Das junge Talent gab zu, dass er nicht aufhört, an sich zu arbeiten und noch weit von der Perfektion entfernt ist. Obwohl er in dieser Saison mit 118 erfolgreichen Dribblings die Liga anführt, bleibt er bescheiden. "Ich bin auch nur ein Mensch, ich kann Fehler machen. Wenn man ein schlechtes Spiel gemacht hat, muss man das zugeben und im nächsten härter arbeiten. Ich hatte auch in dieser Saison schlechte Spiele", fügte er hinzu.

Die Führung von Liverpool sieht in Diomande den geeignetsten Kandidaten als Nachfolger für Mohamed Salah. Der Spieler selbst hatte zuvor via TikTok seine Zuneigung zum Verein von der Merseyside nicht verborgen: "Ich bin Liverpool-Fan und träume davon, an der Anfield Road zu spielen. Mein Vater möchte mich eines Tages auch dort sehen."

Dieser Transfer wird jedoch nicht einfach. RB Leipzig ist bereit, seinen Star für mindestens 100 Millionen Euro ziehen zu lassen. Der Vertrag des Spielers beim deutschen Klub läuft bis 2030, und die Vereinsführung hat erklärt, dass sie ihn mindestens eine weitere Saison halten möchte.