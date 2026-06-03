Ricardo: Cristiano Ronaldo bleibt eine Torjägermaschine

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Ricardo: Cristiano Ronaldo bleibt eine Torjägermaschine

Der ehemalige Torhüter und heutige Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Ricardo, teilte seine Gedanken über den legendären Stürmer Cristiano Ronaldo. Ihm zufolge hat der 41-jährige Star zwar etwas von seiner Höchstgeschwindigkeit eingebüßt, doch seine Gefährlichkeit und sein Torinstinkt bleiben auf hohem Niveau. Goal.com berichtet .

Ricardo spielte bei der WM 2006 an der Seite von Cristiano Ronaldo und ist heute Torwarttrainer der Nationalmannschaft. Er hob besonders den Wandel des Stürmers vom jungen Flügelstürmer zum Mittelstürmer hervor. „Die Geschwindigkeit ist vielleicht nicht mehr 200 km/h wie früher, sondern eher 195 km/h“, scherzte der Trainer.

Der ehemalige Torhüter betonte, dass die Leidenschaft und Arbeitsmoral des fünffachen Ballon-d’Or-Gewinners auf dem gleichen Niveau wie vor zwanzig Jahren geblieben sind. Seine physische, technische und mentale Verfassung sorgt dafür, dass Cristiano Ronaldo die größte Gefahr für gegnerische Teams bleibt. Ricardo nannte ihn eine „einzigartige Persönlichkeit“.

Ricardo, der jetzt zum Trainerstab gehört, erklärte, dass er ein herzliches Verhältnis zu seinem ehemaligen Teamkollegen pflegt. Ihm zufolge ist Cristiano Ronaldo in Bezug auf Training, Erholung und Ernährung anspruchsvoller als andere, was ihm hilft, lange Zeit auf höchstem Niveau zu bleiben.

Die portugiesische Nationalmannschaft bereitet sich unter Roberto Martinez auf die kommenden großen Turniere vor. Cristiano Ronaldo verfolgt weiterhin seinen großen Traum, Weltmeister zu werden. In der Gruppenphase wird die Mannschaft voraussichtlich auf Gegner wie die DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien treffen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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