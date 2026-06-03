Morgan Rogers vor Wechsel zu Real Madrid oder Barcelona

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Morgan Rogers vor Wechsel zu Real Madrid oder Barcelona

Aston-Villa-Star Morgan Rogers hat mit seinen brillanten Leistungen in der englischen Premier League die Aufmerksamkeit europäischer Giganten auf sich gezogen. Während der Marktwert des 23-jährigen offensiven Mittelfeldspielers steigt, hält ihn der ehemalige Fußballer Andy Townsend für fähig, bei Klubs wie Real Madrid oder Barcelona zu spielen. Goal.com berichtet .

Laut Townsend könnte Rogers mit seiner physischen Stärke und Vielseitigkeit jede Mannschaft der Welt verstärken. „Er ist ein Spieler auf einem Niveau, das es ihm erlaubt, bei absolut jedem Klub zu spielen, einschließlich Barcelona und Real Madrid. Sein Potenzial ist sehr hoch, und Spieler mit solchen Qualitäten sind selten“, betonte der Experte.

Gleichzeitig wurde Aston Villa bezüglich eines möglichen Transfers von Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus gewarnt. Obwohl der brasilianische Angreifer mit Manchester City und Arsenal fünfmal die englische Premier League gewonnen hat, könnten seine wiederkehrenden Verletzungen ein großes Risiko für Unai Emerys Kader darstellen.

Morgan Rogers' Zukunft könnte auch von seiner Rolle in der englischen Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel abhängen. Wenn er sich auf internationaler Ebene beweisen kann, wird sein Wert drastisch steigen. Dies dürfte das Interesse nicht nur der spanischen Topklubs, sondern auch von Vereinen wie PSG weiter steigern.

Aktuell zeigt auch Arsenal ernsthaftes Interesse an Rogers. Aston Villa wird jedoch versuchen, seinen Schlüsselspieler zu halten oder ihn nur gegen eine sehr hohe Ablösesumme abzugeben. Im Fall von Gabriel Jesus muss die Klubführung die Risiken eines 20-Millionen-Pfund-Transfers ernsthaft abwägen.

Aston VillaReal MadridBarcelonaArsenalGabriel Jesus
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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