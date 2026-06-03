Die sensationellsten Nachrichten, auf die Fans vor der WM warteten

·55·Sport
Die sensationellsten Nachrichten, auf die Fans vor der WM warteten

Während sich die Blicke der Welt auf die Rasenplätze Nordamerikas richten, liegt eine wahre Fußballfeststimmung in der Luft vor der lang ersehnten WM 2026. Die endgültigen Kader aller 48 teilnehmenden Nationalmannschaften wurden offiziell bestätigt und bieten der Fußballgemeinschaft eine Reihe überraschender und einzigartiger Statistiken. Das globale Turnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, wird erstmals in der Geschichte in einem erweiterten Format ausgetragen, wobei eine Rekordzahl von 1.248 Spielern registriert wurde. Für 891 dieser Ballkünstler ist diese Weltmeisterschaft ein Debüt, während 357 bereits zuvor auf dieser prestigeträchtigen Bühne spielten.

Gleichzeitig erhitzt sich der Transfermarkt auf Vereinsebene: Die Entwicklungen um den Star-Stürmer Marcus Rashford, der bei Manchester United in Ungnade gefallen ist, stehen im Mittelpunkt des Interesses der Fußballfans.

Historischer Lauf der Legenden bei einer sechsten WM

Die bevorstehende Weltmeisterschaft wird Zeuge eines der größten Rekorde in der Fußballgeschichte. Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo, Argentiniens Kapitän Lionel Messi und Mexikos Torhüter Guillermo Ochoa erreichen einen seltenen Höhepunkt in ihrer Karriere. Sie schreiben ihre Namen mit goldenen Buchstaben in die Annalen des Fußballs als die ersten Spieler der Welt, die an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen haben.

Das Turnier ist auch reich an Kontrasten in Bezug auf Alter und Erfahrung:

Name und Nationalmannschaft

Alter / Größe

Status

Craig Gordon (Schottland)

43 Jahre alt

Ältester Spieler des Turniers

Cristiano Ronaldo (Portugal)

41 Jahre alt

Einer der drei ältesten Teilnehmer

Gilberto Mora (Mexiko)

17 Jahre alt

Jüngster Spieler der WM

Florian Wigele (Österreich)

205 cm

Größter Teilnehmer

Cesar Yanis (Panama)

160 cm

Kleinster Teilnehmer

Interessante Tatsache: Der Größenunterschied zwischen dem größten und dem kleinsten Spieler bei der WM beträgt ganze 45 Zentimeter! Während 22 Spieler in den Kadern unter 20 Jahre alt sind, haben 7 Fußballer bereits die 40-Jahre-Marke überschritten.

Kampf der europäischen Giganten um Marcus Rashford

Eine der heißesten Geschichten auf dem Transfermarkt betrifft den englischen Fußballstar Marcus Rashford. Nachdem der 28-jährige Stürmer seit letztem Sommer das Vertrauen der Führung von Manchester United verloren hat, zeigen bereits fünf führende europäische Vereine ernsthaftes Interesse.

Rashford, der die letzte Saison auf Leihbasis beim amtierenden spanischen Meister FC Barcelona verbrachte, kann von den Katalanen für 26 Millionen Pfund fest verpflichtet werden. Die Blaugrana haben jedoch nur bis zum 15. Juni Zeit für diese Option, und die Wahrscheinlichkeit des Transfers sinkt täglich. Der Grund dafür ist, dass die Führung der Red Devils keine Zugeständnisse an Barcelona machen will und darauf abzielt, den Spieler nach seiner erfolgreichen Saison zu einem profitableren Preis zu verkaufen.

Giganten der Premier League und Bundesliga greifen ein

Nicht nur aus Spanien, sondern auch aus seiner Heimat, der englischen Premier League, stehen Interessenten für Marcus Rashford Schlange. Derzeit zeigen mindestens drei prominente EPL-Teams Interesse an dem Stürmer: Newcastle, Aston Villa und Tottenham zeigen ernsthaftes Interesse.

Darüber hinaus untersucht der deutsche Bundesliga-Gigant FC Bayern München aktiv die Möglichkeit, den englischen Stürmer zu verpflichten. Die Münchner hatten kürzlich im Transferpoker um Anthony Gordon gegen Barcelona das Nachsehen. Nun wollen sie diese Lücke in ihrer Angriffsreihe gezielt mit dem erfahrenen Marcus Rashford schließen.

Verfolgen Sie jede Sekunde der WM und die sensationellsten Deals des Transferfensters mit Zamin! Der Kampf der Großen naht!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Portugal will die WM für Cristiano Ronaldo gewinnenHeute, 07:55FC Barcelona vor Einigung mit Al-Hilal über Joao-Cancelo-TransferHeute, 07:51Wechselt Robert Lewandowski zu Manchester United? Saha äußert sichHeute, 07:40Real Madrid vor Überraschungstransfers: Zwei Stars vor dem WechselHeute, 07:34Lamine Yamal könnte wegen Verletzung die WM verpassenHeute, 07:19Thomas Tuchel sollte Gordon vor Rashford für die WM 2026 bevorzugenHeute, 07:15
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt