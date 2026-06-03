Tuchel beruft vier junge Talente in den Kader der englischen Nationalmannschaft

Je näher der offizielle Start der Weltmeisterschaft rückt, desto intensiver werden die Vorbereitungen der teilnehmenden Nationalmannschaften. In dieser entscheidenden Phase hat der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, Thomas Tuchel, einen unerwarteten, aber äußerst positiven Schritt unternommen, um das Fundament für die Zukunft zu legen und neue Intensität in das Training der ersten Mannschaft zu bringen. Der erfahrene deutsche Spezialist hat vor der kommenden WM spezielle Einladungen an vier der hellsten und vielversprechendsten jungen Spieler des Landes ausgesprochen.

Gemäß dieser Entscheidung, die als Zukunft des englischen Fußballs gilt, Alex Scott, Joshua King, Rio Ngumoha und Ethan Nwaneri werden vollständig in die letzten Vorbereitungseinheiten und Trainingslager der Nationalmannschaft vor der WM 2026 integriert.

Eine einzigartige Gelegenheit und besondere Bedingung für zukünftige Stars

Das Interessanteste daran ist, dass der Trainerstab diesen jungen Talenten eine spezifische Bedingung auferlegt hat. Diese vier Spieler dürfen nicht an offiziellen WM-Spielen teilnehmen und werden nicht im Turnierkader stehen.

Sie werden jedoch an der Seite der Hauptstars der 'Three Lions' stehen, bei der Organisation von Trainingseinheiten auf hohem Niveau eng zusammenarbeiten und das gesamte Camp mit der A-Mannschaft absolvieren. Dies wird zweifellos eine unschätzbare Schule für diese jungen Männer sein, um von Weltklasse-Stars zu lernen und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Englands Gruppengegner und Rückblick

Außerdem warten englische Fans mit großer Spannung auf den Verlauf des kommenden Turniers. Laut Auslosung trifft die englische Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft auf ziemlich ernste und unbequeme Gegner — Kroatien, Ghana und Panama Nationalmannschaften, um den Einzug in die nächste Runde zu kämpfen.

Zur Erinnerung: Bei der letzten Weltmeisterschaft auf den Plätzen Katars erreichten die Engländer erfolgreich das Viertelfinale. Allerdings mussten sie das Turnier vorzeitig verlassen, nachdem sie in dieser Phase gegen die starke französische Nationalmannschaft, die später Finalist wurde, verloren hatten.

Wir wünschen der erneuerten und mit jungen Kräften verstärkten englischen Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel schöne Spiele bei den kommenden WM-Begegnungen. Verfolgen Sie weiterhin aktuelle Fußballnachrichten und das WM-Tagebuch auf den Zamin-Seiten!