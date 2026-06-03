Goal-Portal veröffentlicht Liste der besten Trainer der Saison

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Goal-Portal veröffentlicht Liste der besten Trainer der Saison

Eine weitere intensive und unvergessliche Fußballsaison auf europäischen Rasenplätzen ist zu Ende gegangen, und die Zeit der Rückblicke beginnt. Das prestigeträchtige und weltbekannte Goal -Sportportal hat ein Ranking der stärksten und erfolgreichsten Trainer der Saison 2025/26 erstellt. Die Spitze dieser Liste, die ein wahres Geschenk für Fußballfans ist, belegt der Trainer des französischen Klubs PSG, der erfahrene spanische Experte Luis Enrique , der zum Trainer der Saison gekürt wurde.

Den zweiten Platz im Ranking belegte Mikel Arteta , der mit dem Londoner Klub Arsenal eine beeindruckende Serie hinlegte, während die Top drei von Vincent Kompany vervollständigt wurden, der dem FC Bayern München neuen Schwung verlieh. Insgesamt haben es 20 Trainer auf diese globale Liste der besten Spezialisten geschafft.

Top 10: Die stärksten Experten der Saison

Basierend auf den neuesten taktischen Revolutionen und Ergebnissen in der Fußballwelt sehen die Top Ten wie folgt aus:

Platz

Trainer

Klub

1

Luis Enrique

PSG (Frankreich)

2

Mikel Arteta

Arsenal (England)

3

Vincent Kompany

Bayern München (Deutschland)

4

Unai Emery

Aston Villa (England)

5

Cesc Fàbregas

Como (Italien)

6

Hansi Flick

FC Barcelona (Spanien)

7

Cristian Chivu

Inter Mailand (Italien)

8

Andoni Iraola

Bournemouth (England)

9

Francesco Farioli

FC Porto (Portugal)

10

Pierre Sage

RC Lens (Frankreich)

Überraschung im Ranking und Guardiolas Platzierung

Einer der überraschendsten und meistdiskutierten Aspekte dieses Rankings, der Fans und Experten gleichermaßen erstaunte, war das Fehlen eines der erfolgreichsten Trainer der Welt, Manchester-City-Cheftrainer Pep Guardiola , in den Top Ten. Das spanische Genie landete nach den Ergebnissen dieser Saison nur auf dem 11. Platz .

Die Entscheidung des Goal-Portals hat in den sozialen Medien für hitzige Debatten unter Fußballfans gesorgt. Insbesondere die Aufnahme von Trainern wie Cesc Fàbregas (Como) und Cristian Chivu (Inter) in die Top Ten unterstreicht die wachsende Rolle junger Spezialisten in der neuen Saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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