Am Vorabend der mit Spannung erwarteten FIFA-Weltmeisterschaft 2026 teilen Nationalmannschaften und ihre Führungsspieler weiterhin ihre Pläne. Einer der weltbesten Verteidiger und eine Stütze von Manchester City sowie der portugiesischen Nationalmannschaft, Ruben Dias, äußerte sich vor dem kommenden Turnier. Das talentierte Ass verbarg nicht, wie sehr die Erfüllung des langjährigen Traums und höchsten Ziels der Fußballlegende Cristiano Ronaldo der gesamten Mannschaft Kraft verleiht.

Dias gab zu, dass der Dienst an Ronaldos Weg zum Meistertitel jedem Mitglied der Nationalmannschaft ein inneres Verantwortungsbewusstsein und enorme Leidenschaft verleiht.

Teamatmosphäre und Fehlen von übermäßigem Druck

Der portugiesische Verteidiger betonte, dass die Spieler vor der Weltmeisterschaft mental in Bestform sind und konsequent ihr Ziel verfolgen.

"Cristiano zu helfen, dieses Turnier zu gewinnen, ist für uns alle eine zusätzliche und sehr starke Motivationsquelle. Wir wünschen uns diesen großen Sieg aufrichtig nicht nur für ihn, sondern auch für uns selbst, unsere Familien und das gesamte portugiesische Volk. Ich kann offen sagen, dass ich bei der Verfolgung dieses Ziels keinen übermäßigen mentalen Druck oder keine Angst spüre", sagte Ruben Dias.

Erwähnenswert ist, dass die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 für den legendären Stürmer Cristiano Ronaldo, der 41 Jahre alt geworden ist, höchstwahrscheinlich als letzte WM seiner ruhmreichen Karriere in die Geschichte eingehen wird. Daher wollen die Portugiesen diese Chance maximal nutzen, um ihrem Kapitän ein unvergessliches Geschenk zu machen.

Portugals Gegner in der Gruppenphase der FIFA-WM 2026

Die Gruppenphase der kommenden Weltmeisterschaft wird für uns, die usbekischen Fußballfans, sicherlich historisch und äußerst spannend, da die portugiesische Nationalmannschaft in der Vierergruppe genau auf unsere Vertreter trifft.

Gruppenteilnehmer Region Aktueller Status Portugal Europa (UEFA) Einer der Favoriten Usbekistan Asien (AFC) Historischer Debütant und Nationalstolz Kolumbien Südamerika (CONMEBOL) Harter und gefährlicher Gegner DR Kongo Afrika (CAF) Physisch starke Mannschaft

Verfolgen Sie die historischen Duelle unserer Nationalmannschaft gegen diese Giganten und die spannendsten Momente der FIFA-WM 2026 gemeinsam mit uns auf Zamin!