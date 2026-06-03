Portugal will die WM für Cristiano Ronaldo gewinnen

Der ehemalige Direktor der portugiesischen Nationalmannschaft, Carlos Godinho, erklärte, dass der legendäre Stürmer Cristiano Ronaldo seine internationale Karriere mit dem Gewinn der WM-Trophäe beenden möchte. Da der Star von Al-Nassr beim Turnier 2026 bereits 41 Jahre alt sein wird, gilt dies als seine letzte große Chance. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Lusa würdigte Godinho Ronaldos langjährige Leistungen auf höchstem Niveau, betonte jedoch, dass der menschliche Körper nicht ewig hält. Seinen Worten zufolge träumt das gesamte Team davon, Cristianos Karriere auf dem Höhepunkt zu beenden – mit dem einzigen großen Titel, der ihm noch fehlt.

Gleichzeitig warnte der ehemalige Funktionär, dass die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko für europäische Mannschaften nicht einfach sein wird. Langstreckenflüge, Klimaveränderungen und die Erschöpfung der Spieler nach einer anstrengenden Saison könnten für die portugiesische Nationalmannschaft zu ernsthaften Hindernissen werden.

Godinho erinnerte auch an Ronaldos Debüt im Jahr 2003. Damals trat der 18-Jährige in die Fußstapfen von Legenden wie Luis Figo und Rui Costa und lernte von ihnen die Siegermentalität. Heute bereitet sich jener junge Mann auf seine sechste Weltmeisterschaft vor, um seine Geschichte in goldenen Buchstaben abzuschließen.