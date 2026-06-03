Die 10 wertvollsten Spieler der englischen Premier League

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Die 10 wertvollsten Spieler der englischen Premier League

Für die Fans der englischen Premier League (EPL), die als die populärste und intensivste nationale Meisterschaft der Welt gilt, gibt es spannende Neuigkeiten. Das renommierte und weltweit bekannte Analyseportal Transfermarkt hat die aktuellen Marktwerte der Profifußballer auf englischen Rasenplätzen offiziell aktualisiert. Infolge dieses Updates wurde ein Ranking der wertvollsten Stars der Liga erstellt.

Erling Haaland wieder an der Spitze!

Ein Spieler von Manchester City, der derzeit nicht nur in der EPL, sondern im gesamten Weltfußball zu den gefährlichsten und treffsichersten Stürmern zählt, Erling Haaland hat erwartungsgemäß die Spitzenposition der Liste übernommen. Der Marktwert des norwegischen Torjägers wurde auf einen Rekordwert von 200 Millionen Euro festgelegt, womit er aktuell als wertvollster Spieler der Meisterschaft gilt.

Zudem haben sich die Führungsspieler des Londoner Klubs Arsenal – Mittelfeldspieler Declan Rice (120 Mio. €) und Flügelspieler Bukayo Saka (110 Mio. €) – in den Top 3 platziert.

Die aktuell 10 wertvollsten Spieler der EPL

Die Stars der aktualisierten Top 10 können Sie in der folgenden Tabelle im Detail einsehen:

Platz

Spieler (Verein)

Marktwert (Mio. €)

1

Erling Haaland (Manchester City)

200

2

Declan Rice (Arsenal)

120

3

Bukayo Saka (Arsenal)

110

4

Florian Wirtz (Liverpool)

100

5

Cole Palmer (Chelsea)

100

6

Moisés Caicedo (Chelsea)

100

7

William Saliba (Arsenal)

100

8

Dominik Szoboszlai (Liverpool)

100

9

Rayan Cherki (Manchester City)

90

10

Morgan Rogers (Aston Villa)

90

Interessantes Detail: Bemerkenswert ist, dass fünf Spieler der Top 10 – Florian Wirtz, Cole Palmer, Moisés Caicedo, William Saliba und Dominik Szoboszlai – mit jeweils 100 Millionen Euro denselben Wert aufweisen und die mittleren Plätze des Rankings belegen.

Verfolgen Sie auf Zamin stets die neuesten Marktwerte, Nachrichten aus den Top-5-Ligen und die aktuellsten Meldungen aus dem Weltfußball.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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