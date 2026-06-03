Peter Reid: Harry Kane will in die Premier League zurückkehren

Der ehemalige englische Nationalspieler Peter Reid glaubt, dass Harry Kane nach seiner Zeit beim FC Bayern München in die Premier League zurückkehren könnte. In einem Interview mit GOAL sprach Reid über die Zukunft des Stürmers und die Besonderheiten seines Spielstils. Goal.com berichtet .

Kane verließ Tottenham im Sommer 2023, um in Deutschland Titel zu gewinnen. In der Allianz Arena beendete er seine lange titellose Zeit und gewann zwei Meisterschaften, den DFB-Pokal sowie den DFL-Supercup. Zudem sicherte er sich dreimal die Torjägerkanone der Bundesliga und bewies seine Weltklasse-Torgefährlichkeit.

Peter Reid äußerte scherzhaft den Wunsch, Kane im Everton-Trikot zu sehen: „Ich glaube, er wird irgendwie zurückkehren wollen. Stellt ihn euch in Blau vor, bei Everton – das wäre fantastisch. Ich denke, er wird sowieso in die englische Liga zurückkehren.“

Reid lobte auch Kanes Fähigkeit, nicht nur Tore zu erzielen, sondern auch Chancen für seine Mitspieler zu kreieren. Ihm zufolge ist Harry ein intelligenter Spieler, der sich dadurch auszeichnet, dass er sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt und Verteidiger aus der Position zieht. Diese Eigenschaften sind entscheidend für Englands Erfolg bei der kommenden Weltmeisterschaft.

Der Vertrag des 32-jährigen Stürmers beim Münchner Klub läuft bis 2027. Zwar gibt es Gerüchte über einen zukünftigen Wechsel in die MLS oder sogar einen Versuch in der NFL, doch eine Rückkehr in die Premier League bleibt eine der wahrscheinlichsten Optionen.