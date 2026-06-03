Alan Shearer nennt Englands idealen Spielmacher in der Startelf

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Alan Shearer nennt Englands idealen Spielmacher in der Startelf

Der ehemalige englische Stürmer Alan Shearer hat dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel einen überraschenden Ratschlag gegeben. Laut Shearer sollte bei der Weltmeisterschaft Morgan Rogers von Aston Villa und nicht Real-Madrid-Star Jude Bellingham auf der Zehnerposition in der Startelf stehen. Goal.com berichtet .

Der Experte begründete seine Wahl mit der aktuellen Form der Spieler. Rogers absolvierte in der vergangenen Saison 55 Pflichtspiele für Aston Villa und erzielte dabei 14 Tore und 12 Vorlagen. Zudem trug er maßgeblich zum Europa-League-Sieg seines Teams bei. Shearer betonte, dass Rogers' körperliche Verfassung und Konstanz ihn zum Favoriten machen.

Andererseits hatte Jude Bellingham bei Real Madrid eine verletzungsbedingt schwierige Saison. In 40 Spielen kam er auf 8 Tore und 5 Vorlagen. Obwohl Bellingham offiziell das Trikot mit der Nummer 10 trägt, erklärte Shearer, dass der Trainer Leistung vor Reputation stellen müsse.

Shearer nannte auch sein ideales Mittelfeld-Trio: Er möchte Morgan Rogers neben Elliot Anderson und Declan Rice sehen. Seiner Meinung nach hat sich Rogers durch harte Arbeit das Startelfrecht für die WM verdient, und ein erfahrener Trainer wie Thomas Tuchel sollte keine Angst haben, Starspieler auf die Bank zu setzen.

EnglandJude BellinghamMorgan RogersReal MadridWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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