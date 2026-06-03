Newcastle United bietet 24 Millionen Euro für den „nigerianischen Neymar“

Der Premier-League-Klub Newcastle United hat seine Transferpläne für den Sommer beschleunigt und ein offizielles Angebot in Höhe von 24 Millionen Euro für das junge Talent Zadok Yohanna von AIK abgegeben. Der 18-jährige Flügelspieler, der aufgrund seiner explosiven Spielweise den Spitznamen „nigerianischer Neymar“ trägt, ist zu einem der begehrtesten Talente im europäischen Fußball geworden. Goal.com berichtet .

Laut Florian Plettenberg von Sky Sports Germany und dem schwedischen Medium Expressen hat das Team von Eddie Howe Yohanna als Hauptziel zur Verstärkung der Offensive auserkoren. Sollte der Transfer für 24 Millionen Euro zustande kommen, wäre dies der teuerste Verkauf in der Geschichte der schwedischen Liga und ein neuer Rekord für den skandinavischen Fußball.

Newcastle United ist im Kampf um das talentierte Talent nicht allein. Auch Brighton ist aktiv in das Rennen eingestiegen und soll bereits eine persönliche Einigung mit dem Spieler erzielt haben. Die Magpies hoffen jedoch, Brighton dank ihrer finanziellen Stärke und des Projekts im Nordosten Englands ausstechen zu können.

Zadok Yohanna hat mit seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke die Aufmerksamkeit der Scouts auf sich gezogen. Als linkshfüßiger Rechtsaußen entspricht er voll und ganz den Anforderungen des modernen Fußballs. In der laufenden Saison kam er wettbewerbsübergreifend in 12 Spielen zum Einsatz, wobei er fünf Tore erzielte und vier Vorlagen beisteuerte.

Auch Top-Klubs wie Real Madrid, Borussia Dortmund und Tottenham haben Interesse an dem nigerianischen Talent bekundet. Zudem beobachtet der französische Verein Stade Rennes die Situation genau. Eddie Howe ist zuversichtlich, Yohannas rohes Talent auf Premier-League-Niveau entwickeln zu können.