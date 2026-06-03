Florentino Perez kündigt ersten großen Transfer der Woche für Real Madrid an

Real-Madrid-Präsident Florentino Perez gab bekannt, dass er am kommenden Donnerstag den „ersten großen Transfer“ des Klubs für die nächste Saison vorstellen wird. Der 79-jährige Funktionär versucht, seine Position vor der ersten umkämpften Präsidentschaftswahl seit zwanzig Jahren zu festigen. Getreu seiner traditionellen „Galactico“-Strategie ist Perez bereit, vor der Abstimmung am Sonntag die finanzielle Stärke des Klubs zu demonstrieren. Wie Goal.com berichtet .

In einem Interview mit El Español bestätigte Perez, dass ein neuer Star zum Kader stoßen soll. „Am Donnerstag werde ich meinen ersten großen Transfer für die nächste Saison bekannt geben. Jeder kennt mein sportliches Projekt: die besten Spieler zu haben und weiterhin zu gewinnen“, sagte er. Während der Name des neuen Spielers noch geheim gehalten wird, bringen die Medien Real Madrid mit Ibrahima Konaté, dessen Vertrag beim FC Liverpool ausläuft, und Denzel Dumfries in Verbindung.

Diese Wahl ist für Perez die erste ernsthafte Herausforderung seit 2006, da er die letzten fünf Wahlen ohne Gegenkandidaten gewonnen hatte. Diesmal tritt der 37-jährige Unternehmer Enrique Riquelme gegen ihn an. Riquelme hat bereits begonnen, Versprechungen zu machen, darunter die Ernennung der Klublegende Raúl González zum Sportdirektor und die Verpflichtung von Spielern wie Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri.

Perez wird voraussichtlich nicht nur Informationen über den neuen Spieler, sondern auch über die Besetzung des vakanten Trainerpostens geben. Berichten zufolge könnte José Mourinho, der das Team von 2010 bis 2013 trainierte, ins Bernabéu zurückkehren. Auf Fragen dazu antwortete Perez: „Ich werde bald bekannt geben, wer der neue Trainer von Real Madrid wird. Bis Sonntag werden Sie weitere Namen hören, keine Sorge.“