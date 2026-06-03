Manchester City und Chelsea setzen Verhandlungen über Enzo Maresca fort

Manchester City befindet sich in intensiven Verhandlungen mit Chelsea über eine Ablösesumme, um die Verpflichtung von Enzo Maresca als neuen Cheftrainer abzuschließen. Der italienische Spezialist soll Pep Guardiola ersetzen, doch rechtliche Probleme nach seinem unerwarteten Abgang von der Stamford Bridge im Januar verzögern die Unterzeichnung eines Dreijahresvertrags. Goal.com berichtet .

Laut Sky Sports arbeitet Manchester City derzeit an der Höhe der Entschädigung, die an Chelsea für Enzo Maresca gezahlt werden soll. Die Vertragsangelegenheit wird von den Anwälten beider Vereine bearbeitet, da der italienische Trainer bei seinem Abschied vom Londoner Klub noch dreieinhalb Jahre Vertragslaufzeit hatte. Der Verein aus Manchester hofft, diese Woche eine Einigung zu erzielen und ihn offiziell als Nachfolger von Pep Guardiola vorzustellen.

Der spanische Spezialist verließ den Klub nach unglaublichen 10 Jahren, in denen er jeden möglichen Titel gewann, darunter sechs Premier-League-Meisterschaften. Obwohl ein vorgeschlagener Dreijahresvertrag für seinen Nachfolger auf dem Tisch liegt, wurde noch keine vollständige Einigung erzielt. Die Führungsebene von Chelsea wurde im vergangenen Herbst über das Interesse des amtierenden Meisters an Enzo Maresca informiert.

Die Führung von Manchester City war von den Ergebnissen des Trainers in London sehr beeindruckt. Während seiner Zeit beim FC Chelsea verzeichnete er in 92 Spielen 55 Siege und 16 Unentschieden. Zudem gewann er in der Saison 2024/25 die Conference League und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Zum Zeitpunkt seines Abgangs lag das Team auf dem fünften Tabellenplatz, beendete die Saison jedoch schließlich auf Rang 10.

Mit der Ankunft von Enzo Maresca muss Manchester City auch einen neuen Trainerstab zusammenstellen. Zusammen mit Pep Guardiola verlassen auch Spezialisten wie Pep Lijnders, Kolo Touré, Fitnesstrainer Lorenzo Buenaventura und Torwarttrainer Xabi Mancisidor den Klub. Der Verein aus Manchester setzt alles daran, den neuen Trainer vor Beginn der Saisonvorbereitung offiziell zu verkünden.