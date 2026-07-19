Usbekistans Judo dominiert in Asien: 20 Medaillen in Amman gewonnen

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Usbekistans Judo dominiert in Asien: 20 Medaillen in Amman gewonnen

Usbekische Nachwuchs-Judoka beendeten die Asienmeisterschaften der Kadetten in Amman, Jordanien, mit absoluter Dominanz. Unsere Vertreter belegten den ersten Platz in der Gesamtwertung und gewannen insgesamt 20 Medaillen: 11 Gold, 4 Silber und 5 Bronze.

Auch am zweiten Tag des Wettbewerbs, an dem über 170 Athleten aus 20 Ländern teilnahmen, bewies die usbekische Nationalmannschaft ihre Stärke auf der Tatami.

Fünf weitere Asienmeister an einem Tag

Am zweiten Wettkampftag gewannen die usbekischen Judoka acht Medaillen. Fünf davon waren Gold, als Behruzbek Usmonov, Jurabek Eshpulatov, Alibek Durdiyev, Zuhra Alimova und Parizoda Yuldasheva in ihren jeweiligen Gewichtsklassen ganz oben auf dem Podium standen.

Goldmedaillengewinner:

  • 73 kg: Behruzbek Usmonov;

  • 90 kg: Jurabek Eshpulatov;

  • +90 kg: Alibek Durdiyev;

  • 57 kg: Zuhra Alimova;

  • 63 kg: Parizoda Yuldasheva.

Zwei Silber- und eine Bronzemedaille kamen hinzu

In der Gewichtsklasse bis 81 kg erreichte Samandar Sunnatov das Finale und gewann die Silbermedaille. In der 63-kg-Klasse der Mädchen belegte Dinora Samandarova den zweiten Platz.

Poshshojon Jumaboyeva, die in der 70-kg-Klasse antrat, gewann die Bronzemedaille.

Großer Vorsprung auf die Konkurrenz

Im abschließenden Medaillenspiegel war Usbekistan mit 11 Goldmedaillen der klare Spitzenreiter. Kasachstan, das den zweiten Platz belegte, sammelte 2 Gold-, 7 Silber- und 6 Bronzemedaillen.

Das iranische Team komplettierte die Top Drei mit 2 Gold- und 2 Bronzemedaillen. Damit übertraf Usbekistan seine engsten Verfolger um neun Goldmedaillen.

Endergebnis in Amman

Gesamtleistung der usbekischen Kadetten-Nationalmannschaft:

Medaille

Anzahl

Gold

11

Silber

4

Bronze

5

Gesamt

20

Das Ergebnis in Amman zeigt, dass nicht nur das heutige Judo des Landes stark ist, sondern auch die nächste Generation großes Potenzial besitzt. Nun steht für diese Champions die Aufgabe an, sich auch bei internationalen Jugend- und Erwachsenenturnieren zu etablieren.

JudoUsbekistanAmmanAsienmeisterschaftSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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