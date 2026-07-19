Ernste Gefahr für Lionel Messi und Argentinien: Rapper Drake setzt 1,5 Millionen Dollar

Die argentinische Nationalmannschaft und ihr Kapitän Lionel Messi stehen vor dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 unter unerwartetem Druck. Der berühmte kanadische Rapper Drake gab bekannt, dass er 1,5 Millionen Dollar auf einen Sieg der „Albiceleste“ in diesem entscheidenden Spiel gewettet hat. Diese Nachricht sorgte in der Fußballwelt für Aufsehen, da viele Fans den berühmten Aberglauben, den sogenannten „Drake-Fluch“, fürchten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Drake hat diese riesige Summe auf einen Sieg Argentiniens gegen Spanien in der regulären Spielzeit gesetzt. Sollten die Schützlinge von Lionel Scaloni innerhalb von 90 Minuten gewinnen, wird der Musiker etwa 5,1 Millionen Dollar verdienen. Laut der Zeitung Marca endet die Pechsträhne des Rappers bei Sportwetten jedoch oft mit einer Niederlage der von ihm unterstützten Mannschaften.

Der „Drake-Fluch“ und die Geschichte der Misserfolge

In der Sportwelt kursieren schon lange Gerüchte, dass jeder Sportler oder jedes Team, mit dem Drake ein Foto macht oder auf das er wettet, am Ende verliert. In diesem Jahr hat Drake bereits mehrere große Verluste erlitten. Zum Beispiel verlor er 1 Million Dollar bei einer Wette auf die New England Patriots beim Super Bowl. Auch seine 300.000-Dollar-Wette auf einen Sieg von Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz bei den US Open ging verloren.

Statistiken zufolge ist Drakes Erfolgsquote bei Sportwetten sehr niedrig – von fast 90 großen Wetten waren nur 36,8 Prozent erfolgreich. Seine Gesamtverluste im Fußball übersteigen bereits 1,9 Millionen Dollar. Genau diese Faktoren bereiten den Fans der argentinischen Nationalmannschaft vor dem Finale große Sorgen.

Messi und die Entschlossenheit Argentiniens

Es gibt jedoch auch positive Erinnerungen für Lionel Messi und sein Team. Beim WM-Finale 2022 in Katar setzte Drake ebenfalls 1 Million Dollar auf Argentinien. Damals besiegte Argentinien Frankreich im Elfmeterschießen und holte den Titel. Obwohl Drake sein Geld verlor, weil das Spiel nach der regulären Zeit unentschieden stand, hob das Team am Ende den Pokal in die Höhe.

Während dieses Turniers musste Lionel Messi nicht nur gegen Gegner, sondern auch gegen verschiedene Aberglauben ankämpfen. Zuvor hatte er bereits Gerüchte über „Pech“ im Zusammenhang mit dem berühmten Streamer IShowSpeed entkräftet. Nun muss der achtfache Ballon d'Or-Gewinner im Spiel gegen Spanien beweisen, dass sein technisches Können und seine Führungsqualitäten über jedem Aberglauben stehen.

Das Finale zwischen Argentinien und Spanien verspricht nicht nur ein Aufeinandertreffen zweier kontinentaler Fußballschulen zu werden, sondern auch ein weiteres goldenes Kapitel in der großen Karriere von Lionel Messi. Die Fans hoffen, dass Drakes Wette dem Team diesmal kein Unglück bringt.