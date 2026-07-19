Festkörperbatterien in China ein Jahr lang unter extremen Bedingungen getestet

Festkörperbatterien (solid-state), von denen eine Revolution im Energiesektor erwartet wird, haben einen wichtigen Haltbarkeitstest bestanden. Im Rahmen eines Experiments in Peking war dieses stationäre Batteriesystem ein Jahr lang erfolgreich in einem unterirdischen Wärmenetz im Einsatz. Dies berichtete Ixbt.com. berichtet darüber.

Die Einzigartigkeit dieses Tests besteht darin, dass das Gerät seine Leistungsfähigkeit nicht unter Laborbedingungen, sondern in einer realen industriellen Umgebung unter Beweis stellte. Während der Wintersaison behielten die Batterien ihre Funktionalität selbst bei hohen Temperaturen von bis zu 85°C und einer Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent bei. Diese Bedingungen gelten für herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien als extrem gefährlich und führen dort meist zum Ausfall.

Industrielle Haltbarkeit und technische Spezifikationen

Nach Angaben der Beijing Energy Group blieb das System bei konstanter Hitze zwischen 40°C und 85°C sowie hoher Luftfeuchtigkeit stabil. Das Hauptziel des Projekts war es, die Widerstandsfähigkeit von Festkörperbatterien gegenüber komplexen industriellen Bedingungen und aggressiven Umwelteinflüssen zu untersuchen.

Diese Technologie wurde von der Firma Pure Lithium New Energy entwickelt, die in der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone Yizhuang in Peking ansässig ist. Das Unternehmen stellte sein erstes Festkörperbatteriesystem im Jahr 2025 vor. Ursprünglich war die Technologie für Batteriewechselstationen von Elektrofahrrädern gedacht, doch ihr Anwendungsbereich erweitert sich derzeit stetig.

Noch zu früh für Elektroautos

Obwohl diese Tests erfolgreich waren, betonen Experten, dass diese Batterien derzeit noch nicht vollständig den Anforderungen für Elektroautos entsprechen. Für die Automobilindustrie sind neben der Haltbarkeit der Batterie auch folgende Faktoren entscheidend:

Hohe Energiedichte;

Gewichtseffizienz (Leistungs-Gewichts-Verhältnis);

Schnellladefähigkeit;

Geringe Produktionskosten;

Lange Lebensdauer (Degradationsrate).

Bisher hat die Beijing Energy Group keine detaillierten Informationen über die chemische Zusammensetzung der Batterien, ihre Gesamtkapazität oder die Degradationswerte (Leistungsverlust) bei langfristiger Nutzung veröffentlicht. Dies bedeutet, dass weitere Forschungen erforderlich sind, bevor die Technologie den Massenmarkt erreichen kann.

Für Regionen mit extremem Klima und hohen Sommertemperaturen, wie etwa Usbekistan, könnten solche hitzebeständigen Batterien in Zukunft von großer Bedeutung sein. Insbesondere bei der Implementierung von Energiespeichersystemen für Photovoltaikanlagen und Industrieanlagen dürften Festkörperbatterien die optimale Lösung in Bezug auf Sicherheit und Effizienz darstellen.