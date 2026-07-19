Könnte Netanjahu in New York verhaftet werden?

Der New Yorker Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani gab bekannt, dass er die rechtliche Machbarkeit einer Verhaftung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu für den Fall eines Stadtbesuchs prüfe. Er äußerte sich dazu in einem Interview mit der The New York Times .

Mamdani betonte, dass er keine neuen Gesetze einführen wolle und alle Entscheidungen auf der Grundlage geltender Rechtsnormen getroffen würden. Er erklärte, dass die Beratungen mit der Rechtsabteilung der Stadt zu diesem Thema andauern.

Der Kandidat merkte an, dass eine solche Möglichkeit nur bestünde, wenn Netanjahu zur Teilnahme an der UN-Generalversammlung nach New York käme. Er verwies dabei auch auf die vom Internationalen Strafgerichtshof gegen den israelischen Premierminister erhobenen Vorwürfe.

Es sei daran erinnert, dass Mamdani während seines Wahlkampfs erklärte, er würde im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister die notwendigen Schritte einleiten, um Netanjahu bei einem Besuch in New York zu verhaften.