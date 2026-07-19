Könnte Netanjahu in New York verhaftet werden?

·48·Welt
Könnte Netanjahu in New York verhaftet werden?

Der New Yorker Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani gab bekannt, dass er die rechtliche Machbarkeit einer Verhaftung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu für den Fall eines Stadtbesuchs prüfe. Er äußerte sich dazu in einem Interview mit der The New York Times .

Mamdani betonte, dass er keine neuen Gesetze einführen wolle und alle Entscheidungen auf der Grundlage geltender Rechtsnormen getroffen würden. Er erklärte, dass die Beratungen mit der Rechtsabteilung der Stadt zu diesem Thema andauern.

Der Kandidat merkte an, dass eine solche Möglichkeit nur bestünde, wenn Netanjahu zur Teilnahme an der UN-Generalversammlung nach New York käme. Er verwies dabei auch auf die vom Internationalen Strafgerichtshof gegen den israelischen Premierminister erhobenen Vorwürfe.

Es sei daran erinnert, dass Mamdani während seines Wahlkampfs erklärte, er würde im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister die notwendigen Schritte einleiten, um Netanjahu bei einem Besuch in New York zu verhaften.

Benjamin NetanjahuNew YorkZohran MamdaniInternationaler StrafgerichtshofVereinte Nationen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Aktivist in Indien nach 20-tägigem Hungerstreik zwangsweise ins Krankenhaus eingewiesenAktivist in Indien nach 20-tägigem Hungerstreik zwangsweise ins Krankenhaus eingewiesenHeute, 16:16Die tragische Liebesgeschichte hinter den niedlichen Bildern des „Love is...“-KaugummisDie tragische Liebesgeschichte hinter den niedlichen Bildern des „Love is...“-KaugummisHeute, 16:12Tate-Brüder in den USA erneut festgenommenTate-Brüder in den USA erneut festgenommenHeute, 16:04Seltenes Syndrom in Ecuador bringt Wissenschaftler dem Geheimnis von Krebs näherSeltenes Syndrom in Ecuador bringt Wissenschaftler dem Geheimnis von Krebs näherHeute, 16:01Usbekische Frau, die in der Türkei aus dem 3. Stock stürzte, in ihre Heimat zurückgekehrtUsbekische Frau, die in der Türkei aus dem 3. Stock stürzte, in ihre Heimat zurückgekehrtHeute, 14:41Millionäre geben Rekordsummen für Dinosaurierskelette ausMillionäre geben Rekordsummen für Dinosaurierskelette ausHeute, 13:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?