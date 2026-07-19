Mauritius ist offiziell dem von der NASA vorangetriebenen "Artemis Accords" beigetreten, einer Initiative zur friedlichen und verantwortungsvollen Erschließung des Weltraums. Damit hat die Zahl der Länder, die diese internationale Initiative unterzeichnet haben, 70 erreicht. Dieses Dokument markiert eine neue Ära der internationalen Zusammenarbeit in der Weltraumforschung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Unterzeichnungszeremonie fand am 17. Juli statt. Im Namen von Mauritius unterzeichnete der Vertreter des Ministeriums für Hochschulbildung, Wissenschaft und Forschung, Navindsing Jugmohunsing, das Dokument. Beamte des US-Außenministeriums nahmen an der Veranstaltung teil, und die stellvertretende NASA-Administratorin Matt Anderson hielt eine Rede per Videoschalte. Laut ixbt.com strebt Mauritius mit diesem Schritt den Ausbau seiner Weltraumkapazitäten an.

Meeresschutz und Weltraumstrategie

Navindsing Jugmohunsing betonte, dass der Beitritt zu diesem Abkommen eine neue Phase für die Entwicklung der Weltraumaktivitäten des Landes einleitet. Die Regierung von Mauritius beabsichtigt, Weltraumtechnologien in erster Linie zum Schutz der Ozeane und Küstenlinien, zur ökologischen Überwachung sowie zur Mitgestaltung internationaler Prinzipien der Weltraumverwaltung zu nutzen.

Bemerkenswert ist, dass Mauritius das Dokument nur einen Tag nach Serbien unterzeichnete. Seit Anfang 2024 ist die Zahl der Länder, die sich dieser Initiative angeschlossen haben, um 11 gestiegen. Das 2020 gegründete Projekt, an dem anfangs nur 8 Länder (einschließlich der USA) beteiligt waren, hat sich in kurzer Zeit global ausgeweitet und verschiedene Regionen der Welt erfasst.

Grundprinzipien des Artemis-Programms

Die "Artemis Accords" legen wichtige Prinzipien wie die Vermeidung von Konflikten bei der Weltraumforschung, die nachhaltige Nutzung von Weltraumressourcen und den offenen Austausch wissenschaftlicher Daten fest. Die NASA betrachtet dieses Abkommen als Grundlage des Artemis-Programms. Bekanntlich sieht dieses Programm den Bau langfristiger Mondbasen und die Sicherung einer dauerhaften menschlichen Präsenz auf dem Erdtrabanten vor.

Gleichzeitig ist ein interessanter Trend im Wettlauf ins All zu beobachten. Drei Länder, die die "Artemis Accords" unterzeichnet haben — Senegal, Serbien und Thailand — sind gleichzeitig Mitglieder des chinesischen ILRS-Projekts (International Lunar Research Station). Dies zeigt, dass viele Länder bestrebt sind, bei der Weltraumforschung parallel sowohl mit westlichen als auch mit östlichen Blöcken zusammenzuarbeiten.

Der Beitritt kleiner Inselstaaten wie Mauritius zu solch großen Projekten zeigt, dass Weltraumtechnologien heute nicht nur für Großmächte, sondern auch für Entwicklungsländer von strategischer Bedeutung sind. Dies bestätigt, dass Weltraumdaten in Zukunft eine unvergleichliche Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen spielen werden.