Lisandro Martínez verrät Argentiniens größte Stärke vor dem Finale

Der argentinische Nationalverteidiger Lisandro Martínez richtete vor dem Finale der WM 2026 eine inspirierende Botschaft an seine Teamkollegen und Fans. Ihm zufolge liegt die größte Stärke der „Albiceleste“ nicht in einzelnen Stars, sondern darin, dass die Spieler als eine Einheit agieren.

Argentinien trifft im entscheidenden Spiel auf den amtierenden Europameister Spanien. Im Finale geht es nicht nur um den Pokal, sondern auch um ein Ergebnis, das in die Fußballgeschichte eingehen wird.

„Es ist schwer, dieses Team in Worte zu fassen“

In seiner Nachricht in den sozialen Medien hob Lisandro Martínez besonders die Atmosphäre innerhalb der argentinischen Nationalmannschaft hervor.

„Dieses Team ist eine erstaunliche Gruppe mit unglaublichen Qualitäten, die man kaum in Worte fassen kann. Wir alle streben nur nach vorne und geben alles für die Nationalmannschaft.“

Der Innenverteidiger betonte, dass die Spieler bereit seien, im Finale genauso geschlossen aufzutreten wie am ersten Tag des Turniers.

„Wir werden auch im Finale eine Einheit sein, genau wie am ersten Tag der Weltmeisterschaft. Es ist eine große Ehre für mich, Teil dieses Prozesses zu sein. Auf geht’s, Argentinien!“

Argentiniens Weg ins Finale war kein leichter

Die Schützlinge von Lionel Scaloni mussten in der K.-o.-Phase mehrere schwierige Spiele überstehen. Dennoch erreichten die amtierenden Weltmeister das entscheidende Duell und wahrten die Chance auf den zweiten Titel in Folge.

Spanien erreichte das Finale ungeschlagen und zeichnete sich während des gesamten Turniers durch eine stabile Defensive aus. Das Team von Luis de la Fuente strebt den zweiten Weltmeistertitel der Geschichte an.

Lisandro ist bereit für den großen Test in der Abwehr

Spaniens schnelles Angriffsspiel wird eine der größten Herausforderungen für die argentinische Abwehr im Finale sein. Besonders um Lamine Yamal und seine Aktionen auf dem Flügel einzuschränken, ist höchste Disziplin von Lisandro Martínez und seinen Mitspielern gefordert.

Martínez’ Botschaft zeigt, dass die argentinischen Spieler nicht nur körperlich, sondern auch mental bereit für das Finale sind. Im Endspiel kann ein kleiner Fehler über das Schicksal des Pokals entscheiden – ein „das korrigieren wir später“ gibt es hier nicht.

Wann beginnt das Finale Spanien gegen Argentinien?

Das Finale der WM 2026 findet am 19. Juli im New York New Jersey Stadium in New Jersey statt. Laut FIFA-Spielplan beginnt die Partie um 15:00 Uhr New Yorker Zeit.

Spanien gegen Argentinien

Datum: Nacht vom 19. auf den 20. Juli

Anstoßzeit: 00:00 Uhr Taschkenter Zeit

Argentinien kämpft um den zweiten Titel in Folge, Spanien will seit 2010 wieder an die Spitze des Weltfußballs. Ob die von Lisandro Martínez betonte Geschlossenheit zu Argentiniens entscheidender Waffe im Finale wird – die Antwort gibt es auf dem Platz.