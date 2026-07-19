WM 2026. Frankreich - England 4:6 (Tore ansehen)

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WM 2026. Frankreich - England 4:6 (Tore ansehen)

Im Spiel um den dritten Platz der Weltmeisterschaft besiegte England Frankreich mit 6:4 und sicherte sich die Bronzemedaille des Turniers.

Declan Rice eröffnete in der 3. Minute den Torreigen, während Ezri Konsa in der 18. Minute auf 2:0 erhöhte. Bukayo Saka erzielte in der 37. Minute das dritte Tor und legte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit seinem Doppelpack nach.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit Kylian Mbappé und Bradley Barcola verkürzten auf 2:4. In der 66. Minute traf Mbappé erneut und brachte sein Team auf ein Tor heran.

In der 87. Minute verwandelte Saka jedoch einen Elfmeter und schnürte seinen Hattrick. Obwohl Frankreich durch Ousmane Dembélé noch einmal traf, setzte Jude Bellingham in der 90.+8 Minute mit dem 6. Tor für England den Schlusspunkt.

WM 2026. 3. Platz
Frankreich - England 4:6
Tore: Rice 3 (0:1), Konsa 18 (0:2), Saka 37 (0:3), Saka 45+1 (0:4), Mbappé 48 (1:4), Barcola 54 (2:4), Mbappé 66 (3:4), Saka 87, Elfmeter (3:5), Dembélé 90+6 (4:5), Bellingham 90+8 (4:6).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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