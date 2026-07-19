Ist es an der Zeit, sich von Smart Speakern zu verabschieden? Nubia stellt iMoochi vor, ein emotionales Roboter-Haustier

In der Welt der Technologie entsteht eine neue Generation von Geräten, die in der Lage sind, herkömmliche Smart Speaker zu ersetzen. Nubia hat seinen ungewöhnlichen Roboter-Begleiter namens iMoochi auf dem chinesischen Markt eingeführt. Das erstmals von ZTE auf dem MWC gezeigte Gerät ist nicht nur ein Sprachassistent, sondern ein KI-gestütztes "Haustier", das eine emotionale Bindung zum Benutzer aufbauen kann. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

iMoochi ähnelt optisch einem Plüschtier und sein Gehäuse ist mit einem angenehmen Material überzogen. Das bemerkenswerteste Merkmal des Geräts sind seine Augen, die aus zwei OLED-Displays bestehen. Über diese Bildschirme kann der Roboter verschiedene Emotionen ausdrücken. Eingebaute Motoren ermöglichen es ihm, den Kopf zu neigen, zu nicken und sogar mit dem Schwanz zu wedeln, was seine Bewegungen lebendiger wirken lässt.

KI und emotionale Analyse

Laut ixbt.com ist iMoochi mit fünf Berührungssensoren, einem 6-Achsen-Bewegungssensor und mehreren Mikrofonen zur Schallortung ausgestattet. Die KI des Geräts versteht nicht nur den Inhalt der Sprache des Benutzers, sondern analysiert auch den emotionalen Zustand in dessen Tonfall. Der Roboter erkennt seinen Besitzer an der Stimme und speichert die Interaktionshistorie, was dazu beiträgt, einen individuellen Charakter für jeden Benutzer zu formen.

Die Entwickler haben bewusst darauf verzichtet, dem Roboter eine menschliche Stimme zu geben. Dies geschah, um den "Uncanny Valley"-Effekt zu vermeiden, also das Unbehagen, das durch eine zu menschenähnliche Darstellung eines Roboters entsteht. Stattdessen kommuniziert iMoochi wie ein echtes Haustier durch Schnurren, Zwitschern und andere einzigartige Geräusche. Er kann sich auch je nach Umgebungstemperatur verändern, gähnen und seinen Besitzer zum Spielen auffordern.

Technische Möglichkeiten und Preis

Der Roboter ist mit Wi-Fi, 4G und einem NFC-Modul zur Interaktion mit anderen iMoochi-Geräten ausgestattet. Der Akku des Geräts ermöglicht eine autonome Laufzeit von 8 bis 10 Stunden. Benutzer können den emotionalen Zustand und die Interaktionsstatistiken des Roboters über die iMoochi Life App verfolgen.

Preis des Standardmodells: 1699 Yuan (ca. 250 Dollar);

Set mit einer wolkenförmigen Ladestation: 1778 Yuan (ca. 262 Dollar).

Obwohl ein offizieller Verkauf dieses Geräts auf dem Markt in Usbekistan derzeit nicht erwartet wird, werden solche innovativen Gadgets angesichts der Präsenz der Marken Nubia und ZTE im Land zweifellos die Aufmerksamkeit lokaler Technik-Enthusiasten auf sich ziehen. Derzeit wird iMoochi als idealer Begleiter für Nutzer angesehen, die Einsamkeit vermeiden möchten und keine Möglichkeit haben, ein echtes Haustier zu halten.