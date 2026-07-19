FIFA WM 2026 wird zum lukrativsten Turnier der Geschichte

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist zum lukrativsten Wettbewerb in der Geschichte des Weltfußballverbandes (FIFA) geworden. Dies berichtete die Zeitung The Guardian.

Laut dem Bericht hat die Weltmeisterschaft fast 15 Milliarden US-Dollar in die FIFA-Kasse gespült. Dieser Wert liegt deutlich über den ursprünglichen Prognosen der Organisation, da die FIFA zuvor mit Einnahmen von etwa 11 Milliarden Dollar gerechnet hatte.

Es wird darauf hingewiesen, dass der größte Anteil an den Rekordeinnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten und deren Weiterverkauf über offizielle Plattformen erzielt wurde. Die FIFA-Provision von jeweils 15 Prozent für Käufer und Verkäufer bei jedem Wiederverkauf trug maßgeblich zur Steigerung des Gesamtumsatzes bei.

Darüber hinaus leisteten auch die Einnahmen aus Hospitality-Programmen, die VIP-Pakete, Hotelunterkünfte und exklusive Dienstleistungen umfassen, einen großen Beitrag zu den Finanzergebnissen der FIFA. Experten sind der Meinung, dass die Rekordzahl an Zuschauern und das enorme Interesse an der Weltmeisterschaft das Turnier zu einem der kommerziell erfolgreichsten Projekte der Geschichte gemacht haben.