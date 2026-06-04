Real Madrid verpflichtet Denzel Dumfries: Medizincheck läuft

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Real Madrid verpflichtet Denzel Dumfries: Medizincheck läuft

Real Madrid steht kurz vor der Verpflichtung von Inter-Verteidiger Denzel Dumfries. Die Madrilenen haben beschlossen, die Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro im Vertrag des Spielers zu aktivieren. Der Rechtsverteidiger, der sich derzeit mit der niederländischen Nationalmannschaft auf Länderspielreise befindet, absolviert heute seinen Medizincheck. Goal.com berichtet .

Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Real Madrid die Führungsetage von Inter offiziell über die Absicht informiert, die Ablösesumme zu zahlen. Die Sperre des 30-Jährigen für das Freundschaftsspiel zwischen den Niederlanden und Algerien schuf ein günstiges Zeitfenster für die medizinische Untersuchung. Rechtlich tritt der Transfer Anfang Juli in Kraft, sobald alle Dokumente finalisiert sind.

Die Führung von Madrid betrachtet die Verstärkung der Außenverteidigung als Priorität. Dieser entschlossene Schritt ließ dem Serie-A-Meister keinen Verhandlungsspielraum, da der Verein bei Zahlung der Klausel zur Freigabe verpflichtet ist. Die offizielle Bekanntgabe wird nach den Präsidentschaftswahlen im Santiago Bernabéu erwartet.

Für Denzel Dumfries markiert dieser Wechsel das Ende einer erfolgreichen fünfjährigen Zeit in Italien. Er kam 2021 für 14 Millionen Euro von der PSV zu Inter. Seitdem bestritt er 207 Pflichtspiele, in denen er 27 Tore erzielte und 28 Vorlagen gab.

Real MadridInterDenzel DumfriesTransferLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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