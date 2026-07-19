Ein neues Kapitel in der Luftfahrtgeschichte: DARPA testet erstmals F-16-Kampfjet mit Künstlicher Intelligenz

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) der USA und die U.S. Air Force haben einen bedeutenden Schritt in der modernen Luftfahrtgeschichte vollzogen. Ein modernisierter F-16-Kampfjet absolvierte erstmals einen erfolgreichen Flug unter der Steuerung von Künstlicher Intelligenz (KI). Dieser Test gilt als einer der größten Durchbrüche bei der Integration autonomer Steuerungssysteme in Flugzeuge älterer Generationen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Während des Tests wurde ein spezielles technologisches Paket namens Viper Experimentation and Next-generation Operations Model (VENOM) eingesetzt. Die Besonderheit dieses Systems besteht darin, dass es die Installation von KI an Bord ermöglicht, ohne die Basis-Software des F-16 komplett umschreiben zu müssen. VENOM ist in der Lage, nicht nur den Flug zu steuern, sondern auch verschiedene Sensoren und andere Bordsysteme zu überwachen.

Autonomie unter menschlicher Aufsicht

Während des Fluges wurde besonderes Augenmerk auf Sicherheitsmaßnahmen gelegt. Ein erfahrener Pilot übernahm den Start, danach wurde die Steuerung vollständig an die KI übergeben. Dabei kam das Prinzip „human-on-the-loop“ (menschliche Aufsicht über den Prozess) zum Einsatz. Nach diesem Schema bleibt der Pilot im Cockpit, überwacht die Arbeit des Systems und kann bei Bedarf eingreifen, muss jedoch nicht jede vom KI-System getroffene Entscheidung explizit bestätigen.

Experten der DARPA betonen, dass die Verwendung eines serienmäßigen F-16-Modells anstelle eines speziellen Versuchsflugzeugs die zukünftige großflächige Implementierung der Technologie erleichtert. Diese Methode ermöglicht es, gleichzeitig auf mehreren Kampfjets verschiedene KI-Agenten, neue Taktiken und Methoden der Zusammenarbeit mit unbemannten Luftfahrzeugen zu testen.

Das Gesicht der zukünftigen Kampfluftfahrt

Das VENOM-Projekt ist eng mit dem Programm Artificial Intelligence Reinforcements (AIR) der DARPA verbunden. In Zukunft sollen solche Systeme militärische Piloten dabei unterstützen, ganze Gruppen unbemannter Fluggeräte fernzusteuern und komplexe Kampfeinsätze durchzuführen. Dies reduziert die Belastung für den Menschen in den extrem komplexen und schnellen Situationen moderner Luftkämpfe.

Laut ixbt.com bleiben Zuverlässigkeit und das Verhalten des Systems in unerwarteten Situationen bei der Integration von KI in die Luftfahrt zentrale Themen. Die durchgeführten Tests dienen dazu, wichtige Daten zu sammeln, die für den Übergang dieser Technologien von Computersimulationen zu realen Flügen erforderlich sind. Obwohl die KI derzeit noch als Assistent betrachtet wird, könnte sie in Zukunft zu einer vollständig autonomen Kampfeinheit werden.