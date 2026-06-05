Im usbekischen Fußball, insbesondere im Leben des Vereins Navbahor aus Namangan, hat sich ein lang erwartetes, für die lokalen Fans äußerst erfreuliches und historisches Ereignis zugetragen. Die Vertreter des Landes der Falken haben ein umfassendes internationales Kooperationsprojekt mit dem berühmten niederländischen Klub Ajax gestartet, der weltweit für die Entdeckung von Talenten und den Aufbau eines leistungsstarken Akademiestystems bekannt ist.

Gemäß dieser zwischen beiden Parteien formalisierten strategischen Vereinbarung wird der Amsterdamer Gigant die Fußballakademie von Navbahor eng dabei unterstützen, sich nach modernen Anforderungen zu entwickeln und ihre Aktivitäten an internationale Standards anzupassen und zu koordinieren. Am wichtigsten ist, dass der Ausbildungsprozess für junge Fußballer in Namangan auf der Fußballphilosophie und der bewährten speziellen Methodik der weltberühmten Ajax-Schule basiert.

Höchstes Ziel: Aufbau der stärksten Akademie des Landes

Dieses Großprojekt und die Partnerschaftsvereinbarung dienen als Grundlage für die edlen Ziele der Mannschaft von Navbahor, nicht nur im Ferghanatal, sondern in ganz Usbekistan eine der modernsten, stärksten und produktivsten Fußballakademien zu schaffen.

Der Vizepräsident des Klubs, Akram Dedabayev, äußerte sich zu dieser historischen Vereinbarung und bewertete diesen Schritt als einen großen Erfolg, der nicht nur für Namangan, sondern für den gesamten zentralasiatischen Fußball den Beginn einer neuen Ära einläutet:

„Die Unterzeichnung einer solchen Vereinbarung mit Ajax, einer Legende des Weltfußballs, ist für unseren Klub und unsere Millionen von Fans ein großer Stolz und eine Ehre. Die berühmte Methodik der Amsterdamer, die seit Jahrzehnten Früchte trägt, und ihre hohe Aufmerksamkeit dafür, den Sport in Usbekistan auf ein neues Niveau zu heben, eröffnen uns einzigartige Möglichkeiten.“

Globales Netzwerk: Klub aus Namangan auf der Weltkarte

Auch der Fußballdirektor von Ajax, Marijn Beuker, äußerte sich zu dem Projekt und betonte, dass die Zusammenarbeit mit dem usbekischen Klub ein wichtiger und strategischer Schritt sei, um den Einfluss und das Prestige der Amsterdamer auf der internationalen Bühne weiter auszubauen.

Bemerkenswert ist, dass Ajax im Rahmen dieser Zusammenarbeit offiziell einen Vertreter aus Usbekistan in sein prestigeträchtiges Netzwerk internationaler Klubs aufgenommen hat. Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen starken Systemen aus welchen Ländern sich die Mannschaft von Navbahor in einem einzigen globalen Netzwerk zusammengeschlossen hat:

Wichtige Länder im Netzwerk Hauptschwerpunkt der Zusammenarbeit Spanien, Italien, Österreich, Griechenland Integration europäischer Erfahrung Japan, VAE, Usbekistan (Navbahor) Talentsuche auf dem asiatischen Kontinent Mexiko Austausch von Erfahrungen mit dem transozeanischen Fußball

Hintergrund: Während die Akademien von Pakhtakor und Nasaf in unserem Land führend sind, ist der Eintritt von Navbahor in die Zusammenarbeit mit Ajax ein wahres Fest für die Fans in Namangan. Wenn der Geist der Cruyff-Schule nach Namangan kommt, werden in den kommenden Jahren zweifellos neue Stars für unsere Nationalmannschaften aus dieser Oase hervorgehen.

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